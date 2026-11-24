Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

La mujer, de 29 años, chocó con un automóvil en una esquina de Caleufú y fue trasladada al Hospital Gobernador Centeno de General Pico. Permanece internada, en recuperación y fuera de peligro.

Una motociclista de 29 años sufrió la amputación del pie izquierdo tras chocar con un automóvil en Caleufú. El siniestro ocurrió el sábado 21 y, por la gravedad de las lesiones, la mujer fue derivada de urgencia al Hospital Gobernador Centeno de General Pico.

Cómo fue el choque en Caleufú

El impacto se produjo alrededor de las 11.30 en la intersección de las calles Belgrano y España. Según informó el subcomisario Mario José Massara, participaron un Toyota Corolla blanco, conducido por un hombre de 49 años oriundo de Córdoba Capital que circulaba por Belgrano, y una motocicleta AA-IKA blanca, guiada por la vecina de Caleufú sobre España.

Por motivos que se investigan, ambos vehículos colisionaron en el cruce. A raíz del choque, la motocicleta fue arrastrada varios metros sobre la calzada.

La motociclista fue operada en General Pico

El Servicio de Emergencias Médicas asistió a la conductora y la trasladó al hospital local. Allí, la médica de guardia constató que tenía politraumatismos, escoriaciones múltiples y una lesión severa en el pie izquierdo.

Debido a la gravedad del cuadro, fue derivada al Hospital Gobernador Centeno, donde el equipo médico resolvió intervenirla quirúrgicamente. Durante la operación le amputaron el pie izquierdo por debajo del tobillo. La paciente permanece internada, en proceso de recuperación y fuera de peligro.

“Lamentablemente, y producto de la lesión sufrida, fue intervenida quirúrgicamente donde se le fue amputado el pie izquierdo debajo del tobillo”, indicó el fiscal del caso, Marcos Sosa.

Investigación por lesiones graves en accidente de tránsito

Después del siniestro, la Policía secuestró preventivamente ambos vehículos y tomó declaraciones testimoniales a vecinos y testigos. La causa fue caratulada como lesiones graves en accidente de tránsito.