Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

La Sala B declaró inadmisible la casación presentada por la defensa de Jesús Maximiliano Cortez en una causa por violencia de género. Quedó firme el rechazo del acuerdo que proponía seis meses de prisión efectiva.

La Sala B del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa de Jesús Maximiliano Cortez y confirmó el rechazo de un acuerdo de juicio abreviado en una causa por violencia de género. La decisión ratificó los pronunciamientos del juez de Control de la Cuarta Circunscripción Judicial y del Tribunal de Impugnación Penal.

El acuerdo, presentado el 10 de junio de 2026 por la Fiscalía y la defensa particular, contemplaba una condena por amenazas simples y dos hechos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

La propuesta establecía una pena de seis meses de prisión efectiva, resultante de la unificación con una condena anterior de ejecución condicional. También mantenía las medidas de protección solicitadas por la víctima.

Por qué se rechazó el acuerdo de juicio abreviado

El juez de Control desestimó el acuerdo el 7 de agosto, después de una audiencia realizada el 26 de junio en la que se garantizó la participación de la mujer. El magistrado entendió que la propuesta implicaba un “grosero recorte fáctico”, porque excluía la figura agravada de amenazas con arma de fuego.

Además, consideró que la solución afectaba los intereses de la víctima, quien había expresado su desacuerdo con la pena convenida. La Fiscalía y la defensa apelaron la decisión, pero el Tribunal de Impugnación Penal confirmó el rechazo.

Los argumentos de la defensa de Cortez

El abogado defensor, Raúl A. Quiroga, llevó el planteo ante el Superior Tribunal. Sostuvo que los jueces habían avanzado sobre facultades propias del Ministerio Público Fiscal al cuestionar la calificación legal y la estrategia de acusación.

Según la defensa, la Fiscalía había optado por dejar de lado imputaciones cuya acreditación consideraba difícil y el rechazo judicial del acuerdo imponía, de manera indirecta, una acusación más grave. También cuestionó la valoración de un acta de entrega voluntaria de un arma de fuego: argumentó que la validez del procedimiento no demostraba por sí sola la comisión de amenazas agravadas por el uso de un arma.

Quiroga planteó, además, que la participación de la víctima no debía convertirse en un poder de veto sobre un acuerdo celebrado entre la Fiscalía y el acusado.

El fundamento del Superior Tribunal de Justicia

En una resolución del 5 de noviembre, la Sala B desestimó los argumentos de la defensa porque no reunían los requisitos legales para habilitar la casación. El Tribunal indicó que invocar arbitrariedad o una vulneración de garantías constitucionales no alcanza, por sí solo, para revisar decisiones anteriores.

También señaló que el control judicial de los acuerdos de juicio abreviado está previsto en el Código Procesal Penal de La Pampa y que los jueces pueden rechazarlos cuando se presentan las circunstancias establecidas por la ley.

“Este control y el desacuerdo jurisdiccional fundado en la incidencia de la secuencia de hechos y la calificación legal no constituye per se una intromisión arbitraria en las atribuciones del MPF”, señaló la resolución.

El STJ avaló que, en el marco de una causa por violencia de género, el juez tuviera en cuenta la opinión de la víctima al analizar la procedencia del acuerdo. Finalmente, concluyó que la defensa buscaba una nueva revisión de los hechos, las pruebas y la calificación legal, mientras que la casación está destinada a discutir cuestiones jurídicas.