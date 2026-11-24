El Municipio, la Cámara de Comercio y empresarios de la ciudad trabajan en una vidriera virtual para facilitar las compras a distancia en negocios piquenses. La iniciativa busca ofrecer alternativas locales, promociones y opciones de financiación.

La Municipalidad de General Pico, la Cámara de Comercio y empresarios locales avanzan en el desarrollo de una plataforma digital de ventas para que los vecinos puedan comprar productos de comercios de la ciudad de manera remota y fuera del horario habitual. El proyecto está en etapa de elaboración y tiene como horizonte de implementación 2027, según informó el director de Comercio municipal, Andrés Maidana.

La propuesta busca responder al crecimiento del comercio electrónico y a una tendencia que lleva a consumidores piquenses a realizar compras fuera de la localidad. “En cuanto a lo que todavía como ciudad nos falta, estamos trabajando en eso: queremos generar una plataforma que le permita al piquense también poder comprar en forma remota”, indicó Maidana.

El funcionario aclaró que la iniciativa todavía no representa un lanzamiento oficial y pidió cautela sobre los plazos. “No es en absoluto un anuncio, sino que es una propuesta que venimos llevando adelante y que ojalá Dios nos permita el año que viene podamos plasmarla”, expresó.

Una plataforma para impulsar las compras en comercios de General Pico

La herramienta no apunta a competir directamente con los grandes portales nacionales o internacionales, sino a destacar las ventajas de comprar en la ciudad: la posibilidad de evitar costos de envío, acceder a promociones y utilizar tarjetas del Banco de La Pampa.

“Se trabaja en algún tipo de propuesta que no compita necesariamente con las plataformas online, pero sí que le permita al vecino, en un horario fuera de la vida comercial de la ciudad, comprar algo en la ciudad y que no pague, por ejemplo, envío, y que pueda usar las tarjetas del Banco de La Pampa y que pueda acceder a las promociones”, precisó Maidana.

Al referirse a los hábitos de consumo por internet, el director de Comercio invitó a los vecinos a consultar primero la oferta disponible en la localidad. “Lo único que le pediría es que conozca la oferta que tiene en la ciudad”. También destacó la variedad y calidad de los productos que ofrecen los negocios piquenses: “Pico tiene muy buenas ofertas, Pico tiene muy buena gama de productos en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad”.

Promociones y financiación para fortalecer el comercio local

Maidana resaltó el papel de las herramientas crediticias provinciales, entre ellas los reintegros y las opciones de pago financiado sin interés. “Tener en la ciudad la posibilidad de comprar en un comercio que tiene las promociones del Banco de La Pampa, que siempre están haciendo algún tipo de reintegro, que te da posibilidad de pagar financiado sin interés, es una posibilidad de no dejar pasar. Cuando uno compra en la ciudad y utiliza las herramientas de la ciudad, terminás a veces hasta pagando más barato o pagando de forma más cómoda que si comprás afuera”.

El proyecto se enmarca en el trabajo conjunto entre el Estado municipal y las entidades que representan al sector comercial. “Las articulaciones público-privadas son permanentes”, señaló Maidana, quien consideró que el vínculo con las instituciones intermedias es clave para potenciar la actividad económica local. General Pico, concluyó, “está llena de oportunidades” y “tiene vidrieras para mostrar todavía”.