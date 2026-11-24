Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

El siniestro ocurrió el domingo por la noche en el kilómetro 124, cerca de Quemú Quemú. Uno de los motociclistas sufrió una fractura de muñeca y los otros dos tuvieron lesiones leves.

Tres jóvenes resultaron heridos el domingo por la noche luego de que las motocicletas de 110 cc en las que viajaban se rozaran sobre la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 124, en cercanías de Quemú Quemú.

Los rodados, una Zanella ZB y una Corven Energy, habían salido de General Pico y se dirigían hacia Miguel Cané. Por causas que se investigan, las motos se tocaron mientras circulaban y sus ocupantes perdieron el control y cayeron sobre la calzada.

Traslado al hospital de Quemú Quemú

Profesionales del Servicio de Emergencias Médicas asistieron a los jóvenes y los trasladaron al Hospital Atilio Calandri. Allí recibieron atención y se evaluó el alcance de las heridas: uno sufrió una fractura de muñeca y los otros dos presentaban lesiones leves.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía pampeana y Bomberos Voluntarios, quienes ordenaron el tránsito mientras se realizaban las actuaciones y las pericias para establecer cómo ocurrió el siniestro.