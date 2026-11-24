Tres jóvenes resultaron heridos el domingo por la noche luego de que las motocicletas de 110 cc en las que viajaban se rozaran sobre la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 124, en cercanías de Quemú Quemú.
Los rodados, una Zanella ZB y una Corven Energy, habían salido de General Pico y se dirigían hacia Miguel Cané. Por causas que se investigan, las motos se tocaron mientras circulaban y sus ocupantes perdieron el control y cayeron sobre la calzada.
Traslado al hospital de Quemú Quemú
Profesionales del Servicio de Emergencias Médicas asistieron a los jóvenes y los trasladaron al Hospital Atilio Calandri. Allí recibieron atención y se evaluó el alcance de las heridas: uno sufrió una fractura de muñeca y los otros dos presentaban lesiones leves.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía pampeana y Bomberos Voluntarios, quienes ordenaron el tránsito mientras se realizaban las actuaciones y las pericias para establecer cómo ocurrió el siniestro.