Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

La empresa proyecta construir en General Pico un centro de datos para almacenar y procesar información, con foco en servicios de inteligencia artificial. Las obras comenzarían el próximo año y se prevé instalar dos centros para respaldar los datos.

Velonet proyecta invertir 1,5 millones de dólares en la construcción de un data center en General Pico. La iniciativa busca ampliar la infraestructura tecnológica de la firma y responder a la creciente demanda de servicios vinculados con la inteligencia artificial. El anuncio fue realizado por Mauro Magrini, CEO de la empresa en Colombia y Argentina, junto con el representante local, Marcelo de Ambrosio.

El proyecto contempla instalar servidores para centralizar información y procesar consultas que hoy se realizan desde computadoras individuales o mediante plataformas externas. La propuesta apunta a ofrecer a empresas e instituciones un espacio propio para almacenar sus datos y utilizar herramientas de inteligencia artificial con información integrada de distintas áreas.

Un centro de datos para integrar información empresarial

Magrini señaló que la dispersión de los datos en los equipos de cada empleado plantea desafíos de seguridad y capacidad de procesamiento. “La idea es que esté todo en un lugar, en un data center, y que toda esa información se esté generando y procesando en un solo punto”, afirmó.

Con ese esquema, las herramientas de inteligencia artificial podrían acceder a datos de ventas, costos y otras áreas de una misma organización, en lugar de trabajar con información aislada. El sistema también facilitaría el acceso remoto desde distintos dispositivos.

El proyecto prevé dos centros de datos en General Pico

La primera etapa se desarrollaría en un inmueble ubicado sobre la calle 28, entre 13 y 15. Según lo anunciado, los trabajos comenzarían el próximo año y demandarían alrededor de un año. La planificación incluye contar con dos centros de datos en la ciudad, de modo que uno replique la información del otro ante posibles fallas.

“Necesitamos tener otro data center que replique la información del principal, porque tampoco podés depender de uno solo”, explicó Magrini. La inversión será financiada por la propia empresa y se ejecutará de manera progresiva, de acuerdo con las necesidades y el crecimiento de la demanda.

Infraestructura local, energía y conectividad

De Ambrosio aclaró que la propuesta no busca desarrollar un megacentro de datos para comercializar servicios a gran escala, sino una infraestructura de alcance local y provincial. También indicó que la empresa trabaja en incorporar energía solar para acompañar la expansión de sus instalaciones.

El funcionamiento de estos espacios requiere resolver aspectos como el consumo energético, la refrigeración y la conectividad. Magrini sostuvo que el crecimiento de la inteligencia artificial aumentará la necesidad de contar con servidores cercanos a los usuarios y redes que aseguren la continuidad operativa.

El plan también contempla reforzar los sistemas de respaldo frente a cortes de energía o interrupciones en los enlaces de fibra óptica. “Decime si no aguantás dos horas sin luz, pero dos horas sin internet, ¿qué hacés?”, planteó Magrini al referirse a la importancia de la conectividad para empresas y hogares.

La experiencia de Velonet en Colombia y Argentina, donde desarrolla redes y servicios para proveedores de internet, aportará el respaldo técnico para el proyecto. La empresa busca avanzar hacia una nueva etapa de actividad con infraestructura propia para el almacenamiento y procesamiento de datos y la prestación de servicios de inteligencia artificial.