Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam es sede de la segunda jornada del encuentro franco-argentino. La agenda incluye exposiciones sobre producción ganadera, sistemas forrajeros e innovación sostenible.

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), en General Pico, recibe la segunda jornada del Encuentro de Cooperación Académica Franco-Argentina. La actividad reúne a representantes de esa casa de estudios y de la École Supérieure d'Agricultures (ESA), con sede en la ciudad francesa de Angers.

La agenda comenzará a las 8 e incluirá presentaciones institucionales, recorridas por las instalaciones y espacios de intercambio académico, científico y tecnológico. También está prevista una visita a la Unidad Demostrativa Experimental y Productiva (UDEP) de la Facultad.

Exposiciones sobre producción ganadera y sistemas forrajeros

Los docentes franceses Timothée Petit y Sébastien Couvreur expondrán sobre sistemas forrajeros, producción ganadera, innovación tecnológica y sostenibilidad. Por su parte, el médico veterinario Facundo Lorenzo Hecker, docente de la unidad académica piquense, abordará las características de los sistemas de producción agropecuaria pampeanos, el manejo de pasturas y las perspectivas regionales.

El encuentro tiene como eje La transición de los sistemas ganaderos en un mundo cambiante: un enfoque global de la salud animal, humana y ambiental. La propuesta busca promover el intercambio de experiencias y conocimientos sobre los desafíos actuales de la producción agropecuaria y su sostenibilidad.

Vínculos entre la UNLPam y una institución francesa

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Tercera Convocatoria del Programa Argentina Francia Agricultura (ARFAGRI) y apunta a profundizar los vínculos institucionales, científicos y académicos entre ambas universidades.

Entre los objetivos figuran identificar líneas de trabajo compartidas y avanzar en futuras iniciativas, como proyectos de investigación, propuestas de formación conjunta y programas de movilidad e intercambio académico.

La actividad comenzó el lunes en la Facultad de Agronomía, donde se realizó la primera jornada. El programa incluyó una visita a un establecimiento agropecuario de la región, en la que las delegaciones conocieron experiencias locales vinculadas con los sistemas de producción agrícola y ganadera.