Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

Referentes del PJ local participaron de una fiesta en el Club San Martín y difundieron un documento que destacó el trabajo militante. Afirmaron que la organización es clave para sostener al peronismo y construir una salida colectiva.

Referentes del peronismo de Santa Rosa reivindicaron el papel de la militancia durante una fiesta realizada este fin de semana en el Club San Martín. "El peronismo está vivo porque su militancia sigue de pie", plantearon.

La postura quedó expresada en un documento del Consejo Local de Unidades Básicas, que cuestionó la idea de que las respuestas a la situación actual deban buscarse de manera individual y defendió el valor de la política.

El documento del PJ de Santa Rosa sobre la militancia

"En un momento tan duro para nuestra patria, donde la mayoría de los argentinos la está pasando mal, desde el gobierno nacional nos quieren hacer creer que la salida es individual y que la política no sirve para nada. Pero nosotros, como militantes peronistas, sabemos muy bien que la buena política transforma la realidad y que los buenos militantes mejoran a las personas".

El texto sostuvo que la participación militante es indispensable para la actividad política y para el peronismo. También recordó el mensaje del presidente del Partido Justicialista el pasado 17 de octubre, cuando, según el documento, destacó el aporte de la militancia para que ocurran las elecciones, lleguen los triunfos y mejoren las condiciones de vida.

El compromiso de las unidades básicas y los militantes

"Es más, sin militancia la política estaría muerta. Y el peronismo está vivo porque su militancia sigue de pie. Porque no se resigna, porque sigue peleando, porque lleva la doctrina en la sangre y nunca la va a entregar. Y así lo reconoció nuestro presidente del Partido Justicialista el pasado 17 de octubre cuando rescató el valor que tenemos para hacer que las cosas pasen. Que las elecciones sucedan, que los triunfos lleguen y que la vida de las personas cambien para bien".

Las referencias locales manifestaron su orgullo por los militantes, los consejos locales y las unidades básicas, y destacaron la vocación de ayudar a quienes tienen cerca. También señalaron al gobernador como una referencia cotidiana de ese compromiso.

"El peronismo de Santa Rosa siente un orgullo muy grande por sus militantes, por sus consejos locales, por sus unidades básicas, por ese compromiso y vocación permanente por estar siempre dispuesto a ayudar al que tiene al lado. Eso nos enseño el peronismo, eso nos demuestra nuestro gobernador cada día, y ese es el camino que tenemos que seguir desandando para construir desde abajo una patria justa, libre y soberana, siendo conscientes de que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza".

El peronismo provincial y la expectativa de una salida colectiva

El documento afirmó que la militancia es una garantía para que el peronismo continúe gobernando la provincia y sostuvo que puede contribuir a que el país supere la situación actual y recupere la esperanza en el futuro.

"Somos orgullosamente militantes peronistas. Y sabemos que somos la garantía de que el peronismo siga gobernando nuestra provincia. Y también sabemos que podemos aportar mucho para que nuestro país salga de esta pesadilla y vuelva a tener esperanza en un futuro mejor. A seguir militando. A seguir creyendo en lo que somos capaces de hacer".