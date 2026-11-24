Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

Organizaciones sociales, sindicales, barriales y feministas convocaron a movilizarse el miércoles 25 de noviembre. Habrá una conferencia de prensa por la mañana y una concentración en la Plaza San Martín por la tarde.

Organizaciones sociales, sindicales, barriales y feministas convocaron a la comunidad pampeana a participar de una jornada de lucha en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La movilización será el miércoles 25 de noviembre en Santa Rosa.

“Volvemos a las calles para visibilizar y denunciar las múltiples violencias que atravesamos las mujeres y diversidades, exigir respuestas concretas por parte del Estado y reclamar políticas públicas integrales, efectivas y con presupuesto que garanticen nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias”, planteó el documento de convocatoria.

Conferencia de prensa en Casa de Gobierno

Como parte de las actividades, se realizará una conferencia de prensa el mismo miércoles a las 10.30, en la explanada de la Casa de Gobierno, en Santa Rosa. El encuentro buscará dar visibilidad a los reclamos y las demandas que impulsan la jornada.

La marcha tendrá lugar por la tarde: la concentración está prevista para las 18 en la Plaza San Martín.

Reclaman respuestas ante la violencia de género

“Porque las violencias de género no son hechos aislados, sino una problemática estructural que requiere respuestas urgentes, responsabilidad estatal y compromiso social”, insistieron desde la organización.