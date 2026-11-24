Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

La Secretaría de Energía y Minería de La Pampa realizó actividades con cooperativistas, vecinos y estudiantes para difundir la generación distribuida. También visitó una empresa de General Manuel J. Campos que instaló paneles solares para reducir su consumo eléctrico.

La Secretaría de Energía y Minería de La Pampa desarrolló una agenda territorial en Guatraché para promover las energías renovables y acercar la política energética provincial a la comunidad. Las actividades incluyeron capacitaciones con personal y autoridades de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos local, además de encuentros con usuarios, estudiantes y representantes del sector productivo.

En un espacio abierto de diálogo, personas usuarias residenciales, comerciales y productivas conocieron los avances, beneficios y características del Régimen de Generación Distribuida. También pudieron consultar sobre los trámites, el funcionamiento del sistema y las posibilidades de ahorro energético.

Generación distribuida y asistencia para incorporar energías renovables

La jornada dio continuidad a las instancias realizadas en Santa Rosa y Quemú Quemú. Durante los encuentros se presentaron los alcances del régimen provincial y el Programa Federal de Gestión Energética y Ambiental, impulsado junto con el Ministerio de la Producción y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que ofrece asistencia técnica y financiera para incorporar energías renovables.

El régimen permite que hogares, comercios, pequeñas y medianas empresas e industrias produzcan electricidad para autoconsumo e inyecten a la red de distribución los excedentes que no utilicen. De ese modo, pueden reducir el gasto en la factura del servicio eléctrico.

Un taller sobre eficiencia energética para estudiantes

Como parte de la agenda, se realizó junto al Instituto Juan Alberdi el taller Descubramos cómo ser eficientes. La propuesta busca acercar la política energética pampeana a las y los jóvenes, promover el conocimiento de los recursos provinciales y fomentar su aprovechamiento sostenible, así como el uso responsable de la energía.

La directora de Relaciones Institucionales y Extensión, Florencia Rivara, destacó la importancia de la participación ciudadana y del trabajo territorial para fortalecer el Plan Energético provincial.

“Estamos convencidos de que el Plan Energético como política pública se construye, se redefine y se fortalece día a día en el territorio, cuando la ciudadanía se apropia de sus objetivos, participa y se involucra aportando su mirada a una construcción colectiva. Es por eso que cada vez que visitamos una localidad proponemos instancias de trabajo con diversos actores, porque entendemos que la transición energética no es solamente un desafío tecnológico o de infraestructura, sino también un proceso socio-cultural que requiere información, participación y compromiso. En este camino, las y los jóvenes tienen un papel fundamental: sus ideas, inquietudes y propuestas nos permiten incorporar nuevas perspectivas e imaginar, juntos, el futuro energético que queremos para nuestra provincia”, expresó Rivara.

Una empresa de General Manuel J. Campos incorporó energía solar

La agenda en el departamento de Guatraché incluyó una visita a Pampino S.R.L., distribuidora mayorista de productos alimenticios ubicada en General Manuel J. Campos, que incorporó un sistema de generación solar fotovoltaica para autoconsumo. Durante la recorrida se analizó su funcionamiento y su incidencia en el consumo eléctrico del establecimiento.

Jorge Veralli, integrante de Tierra Pampa Energía, empresa a cargo de la instalación, explicó que el proyecto surgió ante la necesidad de reducir los costos de energía de Pampino S.R.L. “Iniciamos el cálculo de proyecto y vimos que Pampino podía hacer un ahorro de entre el 70 y el 80% en su factura de luz en kilovatios”, detalló.

El sistema instalado cuenta con dos equipos on-grid en paralelo de 27 kW cada uno, que suman una potencia total de 54 kW, y 118 paneles de 550 W orientados al norte.

El Gobierno provincial señaló que el seguimiento de estas experiencias permite evaluar el desempeño de los sistemas fotovoltaicos en distintos contextos productivos y comerciales, fortalecer el diagnóstico técnico y responder consultas. También busca acercar herramientas de financiamiento para acompañar a más empresas pampeanas en la transición energética.