Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

El Volkswagen Gol en el que viajaban impactó desde atrás contra una Ford F-100 en jurisdicción de Guatraché. Ambos jóvenes, de entre 19 y 20 años, fueron despedidos del auto y permanecen internados; uno presenta un cuadro de mayor gravedad.

Dos jóvenes de entre 19 y 20 años permanecen internados en estado muy delicado tras un choque entre un Volkswagen Gol y una camioneta Ford F-100 en la ruta provincial 1, en jurisdicción de Guatraché. Por la violencia del impacto, ambos ocupantes del automóvil fueron despedidos del habitáculo.

El siniestro ocurrió este lunes, alrededor de las 7, a la altura del kilómetro 331. En la camioneta viajaba una familia de Bernasconi, integrada por dos adultos y dos menores, que se dirigía hacia Guatraché. Ninguno de ellos sufrió lesiones.

Cómo fue el choque en la ruta provincial 1

Los jóvenes, oriundos de Guatraché, habían partido desde Jacinto Arauz y circulaban de sur a norte con destino a esa localidad. Por motivos que aún se investigan, el Volkswagen Gol impactó desde atrás contra la Ford F-100.

Tras el choque, los dos ocupantes del automóvil sufrieron heridas de extrema gravedad. Fueron asistidos en el lugar y trasladados en ambulancias al hospital de Guatraché, donde continúan internados. Uno de ellos presenta un cuadro clínico de mayor gravedad.

Peritajes para determinar las causas del siniestro

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de la Agencia de Investigación Científica, que realizaron las pericias para establecer la mecánica del accidente.

La Policía inició las actuaciones judiciales correspondientes y busca determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.