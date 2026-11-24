Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

La víctima fue golpeada y amenazada con un cuchillo en una esquina mientras estaba con un amigo. Tras un allanamiento, dos sospechosos quedaron detenidos y un adolescente de 16 años fue notificado en libertad.

Un adolescente de 15 años fue asaltado por tres primos ayer a la mañana en la esquina de las calles Jujuy y Catamarca. Según la denuncia, uno de los jóvenes lo golpeó en el rostro y otro lo amenazó con un cuchillo para que entregara sus pertenencias.

El hecho ocurrió alrededor de las 6, cuando la víctima estaba con un amigo de 17 años. En ese momento se acercó un primo de 25, quien caminaba por el lugar y le preguntó: "¿Todo bien, primo? ¿Vas para el barrio? ¿Vamos juntos?". El adolescente aceptó acompañarlo.

El asalto y las amenazas con un cuchillo

De acuerdo con la denuncia presentada por la madre de la víctima, poco después el hombre de 25 años le dio un golpe de puño en la cara. Luego aparecieron otros dos jóvenes, de 21 y 16 años, hermanos del primer agresor y también primos del adolescente.

Uno de ellos llevaba un cuchillo tipo carnicero con cabo blanco. El joven de 16 años amenazó a la víctima: "Dame todo porque te clavo un puntazo". Mientras tanto, el hombre de 25 sujetó al amigo del adolescente para impedir que interviniera.

Ante la violencia y las amenazas, el adolescente entregó un iPhone 11 negro y 20.000 pesos en efectivo.

Allanamiento y detenidos por el robo

Tras la denuncia, efectivos de la Seccional Segunda iniciaron actuaciones por el delito de robo y realizaron tareas de investigación, con recolección de pruebas y testimonios.

Con intervención de la Fiscalía Penal Juvenil, ayer alrededor de las 16 se realizó un allanamiento en una vivienda de la calle Caseros. La Policía secuestró un arma blanca que sería la utilizada durante el asalto y prendas de vestir que presuntamente llevaban los involucrados.

Durante el procedimiento fue detenido el sospechoso de 21 años. El adolescente de 16, con intervención de personal de Niñez y Adolescencia, fue notificado en libertad y quedó a disposición de la Fiscalía.

El tercer involucrado, de 25 años, se presentó en la dependencia policial a las 19.15, luego de no haber sido localizado durante el allanamiento. Fue notificado como detenido y quedó comunicado. Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público Fiscal, donde continuará el proceso judicial.