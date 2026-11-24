Unos 1,41 millones de turistas recorrieron el país durante el feriado por el Día de la Soberanía y generaron un impacto económico de 332.557 millones de pesos. En La Pampa, fiestas populares y actividades culturales impulsaron viajes de cercanía.

El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional movilizó a 1.410.000 turistas en todo el país y generó un impacto económico directo de 332.557 millones de pesos, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Las escapadas de cercanía, los destinos tradicionales y una amplia agenda de fiestas populares, eventos deportivos y propuestas culturales impulsaron la actividad.

La cantidad de viajeros fue 17,4 por ciento menor que en el mismo feriado de 2025. La comparación estuvo condicionada por la duración: el año pasado el descanso se extendió durante cuatro días, mientras que esta vez abarcó tres. También incidió la proximidad con los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV a principios de este mes.

Menos días de viaje y una caída del gasto turístico

La estadía promedio fue de dos días, por encima de los 1,8 registrados durante el feriado del 12 de octubre, pero por debajo de los 2,3 días del mismo feriado de 2025. El descanso más breve y las restricciones de ingresos limitaron los viajes extensos y favorecieron los desplazamientos a destinos próximos a los lugares de residencia.

El gasto promedio diario por turista alcanzó los 118.770 pesos, una baja real del 3,1 por ciento frente a 2025. En tanto, el impacto económico total cayó 30,3 por ciento en términos reales. La reducción combinó menos viajeros, estadías más cortas y un consumo diario algo menor, en un contexto económico recesivo en el que las actividades gratuitas y al aire libre ofrecieron alternativas para distintos presupuestos.

La actividad tuvo un comportamiento más desigual que en octubre: algunos destinos alcanzaron altos niveles de ocupación por eventos puntuales, mientras que otros registraron una demanda moderada. El movimiento se concentró en determinadas localidades y celebraciones, con estadías generalmente breves y diferencias marcadas en los niveles de consumo.

Excursionistas y viajes de cercanía sostuvieron la actividad

Los excursionistas, que visitaron localidades por el día, tuvieron un papel relevante y ayudaron a sostener la actividad gastronómica, comercial y recreativa. Su impacto, sin embargo, fue distinto al de quienes se alojaron. En Santa Fe se estimaron más de 75.000 excursionistas, frente a unos 37.000 turistas alojados, una diferencia que evidencia que parte del movimiento queda fuera de los indicadores tradicionales de ocupación hotelera.

La búsqueda de opciones accesibles y la posibilidad de ajustar los gastos durante la estadía también influyeron en las decisiones de viaje. Ferias, espectáculos gratuitos, espacios naturales y actividades cercanas ofrecieron alternativas para cuidar el presupuesto. Para los destinos, el desafío fue atraer visitantes y, a la vez, lograr que extendieran su permanencia y consumieran más en comercios y servicios locales.

Fiestas y propuestas culturales en La Pampa

En La Pampa, las fiestas populares, los encuentros culturales y las actividades recreativas marcaron la agenda del feriado, con propuestas en Santa Rosa y distintas localidades del interior. En Guatraché, la 36ª Fiesta Provincial de la Tierra del Caldén se realizó del 20 al 22 de noviembre, con desfiles de instituciones y agrupaciones gauchas, feria de artesanos, espectáculos musicales, danzas y actividades culturales.

Bernardo Larroudé fue sede del segundo Encuentro Nacional de Fiat 600, en el Parque Termal. La organización tenía prevista la participación de más de 80 vehículos de distintas provincias, con el consiguiente movimiento de participantes y acompañantes.

Santa Rosa sumó un paseo gastronómico y actividades culturales

En Santa Rosa, la inauguración del Paseo Gastronómico del Parque Lineal incorporó 19 puestos de comidas. La capital también fue sede del festival Pampa Crea, dedicado al diseño, la arquitectura y la innovación, que reunió 30 proyectos y continuó hasta el 23 de noviembre.

La agenda incluyó espectáculos musicales y folklóricos, entre ellos una presentación de Paz Martínez con entradas agotadas, además de conciertos en el Teatro Español. En Victorica se proyectó el documental ambiental Memorias del Bosque Olvidado, sobre el ecosistema del caldén, que también tuvo funciones en Santa Rosa y General Pico.

En Rancul se inauguró el Museo Municipal Alberto Cortéz, ubicado en la antigua estación ferroviaria. Las propuestas ampliaron el circuito cultural y generaron oportunidades para el turismo de cercanía y los desplazamientos dentro de la provincia.