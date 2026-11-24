Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

Treinta alumnos y cuatro docentes de la Escuela Nº 84 visitaron ambas localidades del oeste pampeano. Durante las recorridas conocieron sitios históricos y culturales, y observaron los ríos Atuel y Salado en una crecida histórica.

Una delegación de 30 estudiantes y cuatro docentes de la Escuela Nº 84 Veteranos de Malvinas Pampeanos, de General Pico, recorrió Algarrobo del Águila y Santa Isabel. La visita les permitió conocer distintos espacios representativos del oeste pampeano y observar los ríos interprovinciales Atuel y Salado en una crecida histórica.

La visita de los estudiantes a Algarrobo del Águila

En Algarrobo del Águila, la delegación fue recibida por el área municipal de Turismo, que gestiona el intendente Oscar Gatica. Allí participaron de un recorrido por distintos puntos de la localidad.

“Iniciamos el recorrido en el Mirador El Bardino, donde compartimos una charla informativa y vivimos un momento muy emotivo durante el cambio de bandera, cuando los niños entonaron a capela nuestro Himno Nacional Argentino. Y continuamos por el Mirador de la Naturaleza, el Monumento y la Casa de la Cultura, finalizando la jornada en la costanera de nuestro querido río Atuel”, relataron desde Turismo.

La jornada concluyó en la costanera del río Atuel. Desde el municipio agradecieron la visita y destacaron la oportunidad de compartir la historia, los paisajes y la identidad de la localidad.

Recorrido histórico y cultural por Santa Isabel

La misma delegación también realizó una visita guiada en Santa Isabel, localidad cuya Municipalidad conduce María Elisabet Cabral. Por la mañana, los alumnos participaron del Circuito Histórico-Cultural para conocer la historia, los modos de vida y los lugares de interés del pueblo.

Por la tarde, el grupo recorrió la vera del río Salado a través de un circuito de senderismo. La propuesta incluyó distintos espacios de la localidad y sus alrededores.

El área municipal de Turismo agradeció la colaboración del Mercado Artesanal Luisa Cabral, la Delegación Zona Noroeste, la tienda de recuerdos Malen Mapu y los propietarios de Casa de Piedra, predio ubicado a la vera del Salado, por su acompañamiento durante las excursiones.