Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

La empresa instaló un sistema solar fotovoltaico de 54 kW en General Manuel J. Campos. La iniciativa se conoció durante una agenda de asesoramiento sobre generación distribuida y eficiencia energética en Guatraché.

La Secretaría de Energía y Minería de La Pampa y la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Guatraché Ltda. (Cosegu) realizaron actividades para acercar herramientas de asesoramiento, formación y financiamiento vinculadas con la generación distribuida y el uso eficiente de la energía.

En un espacio abierto a usuarios residenciales, comerciales y del sector productivo, se analizaron los avances y beneficios del régimen provincial, además de las condiciones para convertirse en usuarios generadores. También se respondieron consultas sobre trámites, funcionamiento de los sistemas y posibles ahorros.

Generación distribuida y eficiencia energética en La Pampa

La agenda incluyó información sobre el Régimen de Generación Distribuida de La Pampa y el Programa Federal de Gestión Energética y Ambiental, impulsado junto con el Ministerio de la Producción y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). La iniciativa brinda asistencia técnica y financiera para incorporar energías renovables.

El régimen permite que hogares, comercios, PyMEs e industrias generen electricidad para autoconsumo e inyecten a la red los excedentes que no utilicen. De ese modo, pueden reducir el gasto en la factura del servicio eléctrico.

Un taller de energía para estudiantes de Guatraché

Como parte de la jornada, se realizó junto con el Instituto Juan Alberdi el taller Descubramos cómo ser eficientes. La propuesta busca acercar la política energética provincial a jóvenes, promover el aprovechamiento sostenible de los recursos y fomentar el uso responsable de la energía.

“Estamos convencidos de que el Plan Energético como política pública se construye, se redefine y se fortalece día a día en el territorio, cuando la ciudadanía se apropia de sus objetivos, participa y se involucra aportando su mirada a una construcción colectiva. Es por eso que cada vez que visitamos una localidad proponemos instancias de trabajo con diversos actores, porque entendemos que la transición energética no es solamente un desafío tecnológico o de infraestructura, sino también un proceso socio-cultural que requiere información, participación y compromiso. En este camino, las y los jóvenes tienen un papel fundamental: sus ideas, inquietudes y propuestas nos permiten incorporar nuevas perspectivas e imaginar, juntos, el futuro energético que queremos para nuestra provincia”, expresó la directora de Relaciones Institucionales y Extensión, Florencia Rivara.

Paneles solares para reducir el consumo eléctrico de Pampino

La agenda territorial en el departamento de Guatraché también incluyó una visita a Pampino S.R.L., distribuidora mayorista de alimentos ubicada en General Manuel J. Campos. La empresa incorporó generación solar fotovoltaica para autoconsumo y durante la recorrida se revisó el funcionamiento del sistema y su impacto en el consumo eléctrico.

Jorge Veralli, integrante de Tierra Pampa Energía, la empresa a cargo de la instalación, explicó que el proyecto surgió ante la necesidad de reducir el gasto energético. “Iniciamos el cálculo de proyecto y vimos que Pampino podía hacer un ahorro de entre el 70 y el 80% en su factura de luz en kilovatios”, detalló.

La instalación cuenta con dos equipos on-grid de 27 kW cada uno, conectados en paralelo, con una potencia total de 54 kW. También se colocaron 118 paneles de 550 W, orientados hacia el norte.

El seguimiento de la experiencia permite evaluar el funcionamiento de sistemas fotovoltaicos en distintos contextos productivos y comerciales, identificar consultas y necesidades técnicas, y acercar opciones de financiamiento para acompañar a más empresas pampeanas en la transición energética.