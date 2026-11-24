La publicación reúne testimonios de víctimas de la última dictadura cívico-militar y fue realizada por casi 50 estudiantes de Comunicación Social. Tras agotarse los ejemplares durante su presentación en Santa Rosa, la cátedra comenzó a recibir pedidos para una segunda tirada.

Estudiantes de primer año de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) presentaron 50Marzos, una publicación que recupera testimonios de víctimas de la última dictadura cívico-militar. El proyecto busca mantener viva la memoria colectiva a través de las voces y experiencias de distintas generaciones.

La presentación se realizó en el auditorio del Medasur, en Santa Rosa, y fue organizada por el Taller de Producción Gráfica de la carrera junto con la Facultad de Ciencias Humanas. Estudiantes, docentes, familiares y público en general colmaron el espacio para acompañar el resultado de un trabajo que llevó un año.

Una publicación sobre la memoria y la dictadura en La Pampa

Del encuentro participaron el rector de la UNLPam, Francisco Marull; el decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Eric Morales Schmuker; el historiador Hugo Chumbita y Jorge Bragulat, primer rector de la Universidad. Chumbita y Bragulat fueron perseguidos durante la dictadura: el primero cuando dirigía el Instituto de Estudios Regionales y el segundo por su condición de máxima autoridad universitaria.

50Marzos reúne el trabajo de casi 50 estudiantes y presenta testimonios de víctimas de la dictadura de La Pampa y de otras provincias. La publicación fue impresa por la Editorial de la UNLPam, EdULPam, y los ejemplares disponibles se agotaron durante la presentación. Ante la demanda, la cátedra comenzó a recibir pedidos para una segunda tirada.

Jorge Bragulat destacó el trabajo colectivo de los estudiantes

Uno de los momentos más significativos de la actividad fue la intervención de Bragulat. El primer rector de la UNLPam recordó que, a fines de los años sesenta, también había presidido el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Desde esa experiencia, eligió dirigirse a los jóvenes, ponerse en su lugar y hablarles de igual a igual.

Bragulat celebró la iniciativa y manifestó su sorpresa por el resultado. Además, destacó una concepción del aprendizaje basada en la construcción colectiva: consideró que, si cada estudiante hubiera trabajado por separado, probablemente habría producido una nota que con el tiempo se diluiría. En cambio, señaló que el trabajo compartido permitió potenciar las capacidades individuales y crear un producto que trasciende a sus autores y supera la lógica del individualismo.