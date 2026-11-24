Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

La directora general Florencia Rabario participó de la 117ª Asamblea del Consejo Federal de Consumo, donde se analizaron el sobreendeudamiento, las estafas y la protección de los derechos de los consumidores.

La Pampa participó de la 117ª Asamblea General del Consejo Federal de Consumo (CoFeDeC), realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La provincia estuvo representada por la directora general de Defensa del Consumidor, Florencia Rabario.

Uno de los principales temas del encuentro fue la situación de las personas consumidoras sobreendeudadas y las herramientas previstas por la Ley de Defensa del Consumidor para acompañarlas. También se abordaron asuntos relacionados con desarrollos inmobiliarios y estafas en planes de ahorro previo para motovehículos.

Estafas y controles a entidades financieras

Durante la reunión, La Pampa planteó la importancia de sostener las campañas de prevención de delitos telefónicos y digitales, además de reforzar los controles sobre las entidades financieras para promover información transparente y prevenir abusos.

“En ese sentido, desde La Pampa se planteó la necesidad de continuar las campañas de prevención contras las estafas telefónicas y digitales, delitos que son un flagelo cotidiano. También sobre los controles y fiscalización a las entidades financieras para que se brinde una información más transparente y evitar casos de abuso. Y en ese marco, el Gobierno provincial reafirma su política pública del rol del Estado como garante de los derechos de los pampeanos como consumidores”

En el encuentro también se trató el informe sobre la “Revisión de Pares” realizada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). Entre las autoridades nacionales presentes estuvo el subsecretario de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño.

El rol del CoFeDeC en la defensa de consumidores

El CoFeDeC reúne a las autoridades de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 y coordina acciones y políticas vinculadas con la protección de esos derechos.

El Gobierno de La Pampa señaló que continuará fortaleciendo las políticas públicas de protección al consumidor y la promoción de sus derechos, con un trabajo federal enfocado en las problemáticas actuales.