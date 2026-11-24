El militante de H.I.J.O.S. La Pampa puso en preventa un ensayo de 28 capítulos que analiza el avance de las derechas, el impacto de las redes sociales y la necesidad de reconstruir la política comunitaria.

El militante de H.I.J.O.S. La Pampa Carlos de Laturi lanzó la preventa de Es la política, estúpido (Ya lo van a entender), un ensayo que propone devolver la actividad política al centro de la escena pública argentina, frente a los discursos que buscan deslegitimarla.

El título invierte la célebre frase de campaña de Bill Clinton, “Es la economía, estúpido”. La segunda parte, “Ya lo van a entender”, alude a una expresión viralizada de Patricia Bullrich durante su campaña presidencial de septiembre de 2023.

Un ensayo sobre la derecha y el impacto de las redes sociales

De Laturi contó que trabaja en su tesis de la Licenciatura en Ciencias Políticas sobre los emergentes de la derecha. “En un cuaderno empecé a hacer anotaciones y salió el libro, un ensayo político editado por Ediciones Amerindia y se estructura en 28 capítulos divididos en cuatro ejes o vectores principales”, explicó.

La obra analiza el poder de los gigantes tecnológicos monopólicos, al que define como “tecnosecularismo digital”, y aborda la “guerra psicológica” y el papel de los algoritmos en la difusión del odio, el miedo y el resentimiento en plataformas como X. Como alternativa, plantea reconstruir una “política comunitaria desde abajo”.

La propuesta de recuperar la política

“Quiero que la política vuelva al escenario de nuestra Argentina, de La Pampa, de nuestras ciudades, para ponerla de vuelta en la cancha y no creernos que la política no va más”, afirmó el autor.

Según explicó, los 28 capítulos describen “la anatomía del engaño de este gobierno, que no comenzó hace dos o tres años, viene desde antes y en el libro también desarrolló varias ultraderechas de otros países hasta llegar a esta gente, a quienes llamo 'Gobierno de patócratas', 'Gobierno de enfermos, de locos'”. También cuestionó a la oposición pampeana porque, sostuvo, “se están juntando con cualquiera por revanchismo”.

“Ser cruel garpa”, la crítica de De Laturi

El militante lamentó lo que describió como “la consagración de la crueldad. Ser cruel garpa. La gente se pone contenta cuando despiden gente del ámbito público”. En ese contexto, señaló: “Yo trato de que este libro sirva para que el militante vuelva a creer en la política y entienda que el Estado tiene que ser justo, como lo fueron antes de la década del '80. Después de 1976 todo cambió y, a través de la dictadura, se empezaron a romper los Estados”.

El ensayo sostiene que, bajo la promesa de terminar con los privilegios, “en la panza del Caballo de Troya entraron a la Casa Rosada los mismos grupos financieros y saqueadores de siempre? Lo bueno es que la llegada del Papa nos reconfortó la vida y que, como él dijo, la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía”, agregó.

La democracia y el recuerdo de su padre

Consultado sobre qué pensaría su padre ante la situación política y económica actual, De Laturi recordó una reflexión que había escrito sobre una posible conversación con él: “Dí mi vida y mi sangre para que tengamos esta democracia”.

El autor sostuvo que la democracia fue recuperada con la lucha de los argentinos y la definió como “lo mejor que podemos tener”, aunque advirtió que hay aspectos que fallan, entre ellos la llegada de gobiernos “tan destructores o que se dicen que son topos porque vienen a destruir al Estado desde adentro”.

De Laturi también recordó que su padre era marxista y expresó: “¿Para qué puse toda mi vida, no pude estar con ustedes, no pude criarlos?”. Según explicó, el libro busca “desenmascarar” cómo se convenció a tantas personas para que votaran a esos sectores.