Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

El sospechoso, de 29 años, fue arrestado durante dos allanamientos en el barrio Ranqueles. Era buscado por la Justicia de Córdoba por un hecho ocurrido en Huinca Renancó y está vinculado con una causa por robo en General Pico.

Un hombre de 29 años fue detenido en General Pico durante dos allanamientos simultáneos realizados en el barrio Ranqueles. El sospechoso está ligado a una investigación por robo y tenía un pedido de captura emitido por la Justicia de Córdoba.

Al momento de ser identificado, el hombre intentó escapar por los patios de las viviendas linderas, pero fue interceptado por la Policía. Según la investigación, cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad y era buscado por un hecho ocurrido en Huinca Renancó.

Allanamientos y elementos recuperados en General Pico

Los procedimientos fueron la continuación de otros allanamientos realizados la semana anterior, cuando los investigadores secuestraron elementos de interés para la causa y detuvieron a otro sospechoso.

En el marco de la pesquisa, la Policía recuperó algunos de los objetos denunciados como robados, entre ellos una bicicleta tipo mountain bike y una máquina de cortar césped.

La causa por robo y el pedido de captura de Córdoba

La investigación en la Justicia piquense está a cargo del fiscal Damián Campos, de la Fiscalía Temática de Delitos contra la Propiedad de la Segunda Circunscripción Judicial.

Durante la jornada del martes se prevé formalizar una investigación penal preparatoria. En esa instancia, se informará al juez sobre el pedido de detención que pesaba sobre el sospechoso, emitido por otro juzgado.