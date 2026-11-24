Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 4 min de lectura

Un análisis basado en registros oficiales detectó una caída del 6,5% de las unidades productivas en tres años. La destrucción se aceleró desde marzo de 2024 y golpea con más fuerza a las pequeñas empresas.

La cantidad de empresas en actividad en Argentina atraviesa una contracción que alcanzó niveles inéditos durante el gobierno de Javier Milei. Según datos oficiales, en promedio desaparecen casi 1.000 unidades productivas por mes, con un impacto más intenso en las pequeñas y microempresas.

El economista Mariano Kestelboim analizó la evolución del entramado empresarial desde fines de 1996 hasta agosto de 2026. Su trabajo se basó en información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, elaborada a partir de declaraciones mensuales de las empresas sobre su personal y actividad.

“Lo que hice fue abrirla y desgranar la información y presentarla lo más claramente posible para dar cuenta de un fenómeno realmente atípico en una economía capitalista, donde, a pesar de que el crecimiento poblacional se sostiene, la cantidad de empresas va disminuyendo a una tasa muy preocupante”, explicó.

La caída de empresas afecta a todos los tamaños

En los últimos tres años se destruyó el 6,5% de las unidades productivas, detalló el economista. Aunque las pymes y, en particular, las microempresas son las más afectadas, remarcó que la tendencia atraviesa a establecimientos de todos los tamaños.

“Las pymes y particularmente las micropymes son las más afectadas por esta destrucción, pero es una destrucción transversal. Caen las grandes, caen las medianas y caen las pequeñas. Las pequeñas caen con más intensidad”.

La comparación histórica muestra que durante la década de 1990 la cantidad de empresas se mantuvo relativamente estable, alrededor de 350.000 unidades productivas. La crisis de la convertibilidad provocó luego la desaparición de unos 40.000 establecimientos.

La evolución del entramado empresarial argentino

Desde 2003 comenzó una etapa de recuperación. Durante la presidencia de Néstor Kirchner se crearon entre 3.000 y 3.400 empresas por mes, en promedio. La expansión continuó durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, aunque a un ritmo menor, cercano a las 340 nuevas unidades mensuales.

Con Mauricio Macri empezó un período de destrucción neta, que promedió unas 440 empresas por mes. Durante el gobierno de Alberto Fernández, pese al impacto de la pandemia, la guerra y otros factores económicos, la evolución posterior terminó con un saldo promedio positivo de alrededor de 40 empresas creadas mensualmente.

El panorama cambió con la llegada de Milei a la Casa Rosada. “Ahora estamos en la era Milei y estamos observando que en promedio se destruyen casi 1.000 empresas por mes. Es el nivel más alto de la serie histórica, no solamente por la magnitud, sino particularmente por la extensión en el tiempo”, sostuvo Kestelboim.

La destrucción se aceleró desde marzo de 2024

Durante los primeros meses de la actual administración todavía hubo una creación neta, aunque moderada, de entre 300 y 400 empresas mensuales. A partir de marzo de 2024, en cambio, comenzó una etapa de contracción prácticamente ininterrumpida.

“Desde marzo de 2024 hasta agosto de 2026, que hay información disponible, el promedio supera las 1.000 unidades productivas”, indicó. En los últimos ocho meses relevados, la caída llegó a un promedio de 1.250 empresas por mes.

“Se está acelerando la destrucción de empresas. Es una degradación en términos de la estructura productiva”.

El impacto del modelo económico en la producción

Al analizar las causas, el economista relacionó la evolución de las empresas con las características del programa económico nacional. “Cuando se establecen políticas económicas que orientan el negocio a que la especulación financiera sea más rentable que el negocio productivo, suceden este tipo de acontecimientos”, afirmó.

Según su análisis, las actividades vinculadas con los recursos naturales, en particular el agro, la minería y la energía, cuentan con condiciones de competitividad superiores a las del promedio. También señaló que el aumento de los precios internacionales del petróleo impulsó a la energía, que atraviesa un período de auge.

Transporte, almacenamiento y comercio, entre los sectores afectados

En cambio, otros rubros enfrentan mayores dificultades, sobre todo los que dependen de la demanda generada por el resto de la economía. Kestelboim mencionó al transporte, el almacenamiento y el comercio entre las actividades perjudicadas por la caída general de la actividad.

“Son sectores que no generan productos y que dependen de la actividad de otros sectores”, explicó. El análisis advierte así sobre una transformación de la estructura productiva argentina y una contracción que se extiende a distintas áreas de la economía.