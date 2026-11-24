Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

La actividad se realizará el 4 de diciembre, de 9 a 13, en el predio del Ceret de General Pico. Habrá presentaciones técnicas sobre variedades, manejo, producción bajo cubierta e hidroponía.

El Gobierno de La Pampa, a través de los ministerios de la Producción y de Educación, junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), realizará la Jornada Hortícola 2026. El encuentro será el 4 de diciembre, de 9 a 13, en el predio del Centro Regional de Educación Tecnológica (Ceret), en General Pico.

La propuesta está dirigida a productores, estudiantes, profesionales y personas interesadas en incorporar innovación y herramientas aplicadas a la producción intensiva.

Una jornada para acercar investigación y producción hortícola

El director del Ceret, Juan Bello, destacó el valor del espacio como punto de encuentro entre la investigación y el trabajo cotidiano en el campo. En ese marco, señaló:

“Cumplir 28 años generando tecnología hortícola nos impulsa a seguir abriendo nuestras puertas para compartir conocimiento práctico. Esta jornada está pensada para que productores, técnicos y estudiantes vean de primera mano los ensayos que desarrollamos y se lleven herramientas concretas que agreguen valor y eficiencia a sus sistemas productivos”.

Los ejes de la Jornada Hortícola 2026

La agenda técnica de la mañana estará organizada en cuatro ejes principales. Se presentarán variedades, híbridos y tecnologías adaptadas a la región, además de estrategias de manejo, producción bajo cubierta y sistemas hidropónicos, entre otros desarrollos.

También habrá espacios de actualización y debate para productores, estudiantes y profesionales del sector, junto con un análisis de resultados aplicados que buscan llegar al campo y generar valor real en la producción.