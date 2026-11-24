La Dirección Provincial de Vialidad ejecuta los trabajos en el predio Horacio del Campo. El canal conducirá el agua de lluvia hacia la Ruta Provincial 14 y busca reducir el riesgo de anegamientos.

El Gobierno de La Pampa avanza con la construcción de un canal de desagües pluviales en Toay, una obra a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Los trabajos se realizan en el predio Horacio del Campo y permitirán conducir el agua de lluvia hacia la zona de la Ruta Provincial 14.

La intervención busca mejorar el escurrimiento de las precipitaciones que recibe la localidad y favorecer la evacuación de los excedentes pluviales. De ese modo, se apunta a reducir la acumulación de agua en sectores urbanos y a proteger calles, caminos e infraestructura existente.

Un canal pluvial para prevenir anegamientos en Toay

El inspector de la DPV, Hugo Bellosa, explicó que la obra permitirá ordenar el recorrido del agua de lluvia y mejorar el drenaje de la ciudad. “La construcción del canal permitirá recoger y conducir las aguas de lluvia que recibe la ciudad de Toay hacia la zona de la Ruta Provincial 14. Es una intervención importante porque contribuye a ordenar el escurrimiento del agua y mejorar las condiciones de drenaje de la localidad”, señaló.

Bellosa remarcó que contar con un sistema adecuado resulta especialmente importante frente a las precipitaciones intensas. “Este tipo de obras adquiere especial importancia ante fenómenos climáticos caracterizados por lluvias intensas. Contar con sistemas adecuados de drenaje permite reducir riesgos, prevenir anegamientos y brindar mayor seguridad a los vecinos”, destacó.

Infraestructura hídrica para acompañar el crecimiento de Toay

La obra forma parte de las acciones provinciales orientadas a mejorar la infraestructura urbana y responder a las necesidades de la comunidad. El crecimiento de Toay requiere intervenciones que optimicen las condiciones de habitabilidad y permitan afrontar mejor los efectos de las lluvias.

Los trabajos en el predio Horacio del Campo tienen un carácter preventivo: buscan mejorar el funcionamiento del sistema de desagües pluviales y aportar mayor seguridad y previsibilidad ante las precipitaciones, además de contribuir al cuidado de los espacios públicos y la calidad de vida de las familias pampeanas.