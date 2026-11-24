Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

Desconocidos dañaron decenas de tumbas y sustrajeron al menos un centenar de placas en el cementerio de la localidad pampeana. La Policía y las autoridades locales buscan determinar el alcance del saqueo e identificar a los responsables.

Un saqueo en el cementerio de Miguel Cané provocó indignación y angustia entre los vecinos de la localidad pampeana. Desconocidos dañaron decenas de tumbas y robaron al menos 100 placas de bronce.

El hecho fue advertido por habitantes de la zona y generó conmoción por los destrozos en las sepulturas y por la pérdida de recuerdos y homenajes familiares.

Investigan el robo de placas de bronce en Miguel Cané

De acuerdo con los primeros datos reunidos en el lugar, los autores habrían actuado para llevarse el metal. La principal hipótesis apunta a que las placas serían fundidas y luego comercializadas en el mercado informal de metales.

Se trata de una modalidad delictiva que se repite en distintos cementerios de la región. Personal policial y autoridades locales trabajan para relevar la totalidad de los daños y reunir pistas que permitan identificar a los responsables.

Sin sospechosos ni detenidos por el saqueo al cementerio

Por el momento, no trascendieron datos sobre personas sospechosas ni detenciones vinculadas al robo. La investigación continúa mientras se intenta establecer el alcance del ataque.