Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 1 min de lectura

Karen García, de General Pico, se quedó con el primer puesto en la primera Fiesta de la Torta Matera. El encuentro reunió a más de 500 personas y a 48 participantes de nueve localidades pampeanas.

Karen García, de General Pico, ganó la primera edición de la Fiesta de la Torta Matera, realizada el domingo en el Parque de la Salud de Quemú Quemú. El certamen convocó a 48 participantes de nueve localidades pampeanas y reunió a más de 500 personas.

El podio se completó con representantes de la localidad anfitriona: Cecilia Reeve Flores obtuvo el segundo puesto, Lucía Pugener quedó tercera y Cecilia Andrada alcanzó la cuarta posición.

El concurso de torta matera y sus participantes

La competencia buscó reconocer la elaboración artesanal de un producto ligado a las tradiciones familiares y a los encuentros comunitarios. Para preservar la identidad de las concursantes durante la degustación y la evaluación, cada preparación recibió un número al ser entregada en una carpa de acreditación.

La actividad comenzó a las 15 en el Parque de la Salud. El jurado estuvo integrado por los pasteleros Diego Córdoba, Leandro González, Hugo Castaño y Felicitas Pescara, junto con Haidee Busetti y Nelly Mesazzalma, referentes de la pastelería de Quemú Quemú convocadas por su trayectoria y su aporte a la tradición gastronómica local.

Feria de emprendedores y tradición gastronómica

Además del concurso, la jornada incluyó una feria de emprendedores y espectáculos. La propuesta buscó reunir a vecinos y visitantes y dar visibilidad a quienes mantienen la elaboración de tortas materas como una actividad tradicional.

La iniciativa surgió de Adelaida Piorno, quien observó la cantidad de familias y emprendedores de Quemú Quemú dedicados a preparar este producto y propuso organizar una celebración para reconocer y promover esa producción.

La primera edición de la fiesta tuvo como eje la revalorización de una receta popular y el reconocimiento a quienes la elaboran. La convocatoria superó las 500 personas y reunió a participantes de nueve localidades pampeanas.