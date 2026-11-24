Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

Trabajadores desocupados autoconvocados interrumpen el paso del personal en el yacimiento petrolero de El Corcovo, en jurisdicción de 25 de Mayo. La protesta comenzó tras el despido de un empleado de Veolia y luego se extendió a otras empresas.

Un grupo de trabajadores desocupados autoconvocados realiza un corte en la zona petrolera de El Corcovo, en jurisdicción de 25 de Mayo, La Pampa. La medida impide el ingreso del personal de varias empresas que operan en el yacimiento.

El reclamo se habría iniciado tras el despido de un trabajador veinticinqueño de Veolia. En un primer momento, los manifestantes bloquearon el paso de empleados de esa firma.

El reclamo se extendió a otras empresas del yacimiento

De acuerdo con las primeras versiones, los autoconvocados habrían advertido un presunto intento de trasladar personal de Veolia en un colectivo perteneciente a otra empresa para ingresar al yacimiento.

Ante esa situación, decidieron ampliar la medida de fuerza y el corte también alcanzó a Jet Oil, AESA e Industrial.

Sin precisiones sobre la continuidad de la protesta

Por el momento, se desconoce cuánto tiempo se mantendrá el bloqueo y si hay negociaciones para destrabar el conflicto. Tampoco se informó si hubo avances en el reclamo por el despido.

Se aguarda mayor información sobre la situación en el yacimiento y la continuidad de las medidas de fuerza.