Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

La celebración será el 6 de diciembre en la plaza central, con entrada libre y gratuita. Habrá música en vivo, feria, patio de comidas, autos clásicos y actividades para toda la familia.

Anguil celebrará el 120 aniversario de su fundación con una fiesta popular el próximo 6 de diciembre. Los Tekis y Los Caldenes encabezarán la grilla musical, que también incluirá propuestas para toda la familia.

Los espectáculos comenzarán a las 20.30 en la plaza central. Además de los grupos principales, se presentarán DJ Leo Moisés, Cruz del Sur, Laura Paturlane y Kumbia Kuatika.

Actividades por los 120 años de Anguil

La jornada contará con un patio de comidas y una feria de artesanos, manualistas y emprendedores. También habrá una exposición de autos clásicos y antiguos.

La Escuela de Folklore de Anguil será parte de los festejos y celebrará, a su vez, su 40 aniversario.

Entrada libre y gratuita en la plaza central

La celebración integra las actividades por los 120 años de historia de la localidad, fundada el 2 de diciembre de 1906.

El acceso será libre y gratuito. La organización invitó a vecinos y visitantes a acercarse con sus reposeras para disfrutar de una propuesta que reunirá música, cultura, gastronomía y tradiciones populares.