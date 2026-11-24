Anguil celebrará el 120 aniversario de su fundación con una fiesta popular el próximo 6 de diciembre. Los Tekis y Los Caldenes encabezarán la grilla musical, que también incluirá propuestas para toda la familia.
Los espectáculos comenzarán a las 20.30 en la plaza central. Además de los grupos principales, se presentarán DJ Leo Moisés, Cruz del Sur, Laura Paturlane y Kumbia Kuatika.
Actividades por los 120 años de Anguil
La jornada contará con un patio de comidas y una feria de artesanos, manualistas y emprendedores. También habrá una exposición de autos clásicos y antiguos.
La Escuela de Folklore de Anguil será parte de los festejos y celebrará, a su vez, su 40 aniversario.
Entrada libre y gratuita en la plaza central
La celebración integra las actividades por los 120 años de historia de la localidad, fundada el 2 de diciembre de 1906.
El acceso será libre y gratuito. La organización invitó a vecinos y visitantes a acercarse con sus reposeras para disfrutar de una propuesta que reunirá música, cultura, gastronomía y tradiciones populares.