El motociclista pampeano recorrió 4.362 kilómetros entre el 19 y el 22 de noviembre, en tres tramos y con seguimiento en línea desde 59 países. Completó el desafío al llegar a La Quiaca cerca de las 22 del domingo.

Ramiro Vergez Kenny, motociclista nacido en Santa Rosa, estableció un récord al unir Ushuaia y La Quiaca en 4.362 kilómetros. La travesía se realizó entre el 19 y el 22 de noviembre, en tres etapas, y terminó cerca de las 22 del domingo en la ciudad jujeña.

El recorrido comprendió los tramos Ushuaia-Comodoro Rivadavia, Comodoro Rivadavia-Córdoba capital y Córdoba-La Quiaca. Durante el viaje, Vergez Kenny realizó 2.500 envíos de posición y fue seguido en línea desde 59 países.

La preparación del récord entre Ushuaia y La Quiaca

Vergez Kenny tiene 55 años. Nació en Santa Rosa y se trasladó a Buenos Aires para estudiar; se recibió de ingeniero mecánico en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Es piloto de motos y compite en la categoría Supersport de Buenos Aires. Actualmente, se desempeña como gerente de ingeniería de Givi Distribuidora, un concesionario de motos y artículos para motociclistas.

La idea del desafío surgió después de que conociera una nota sobre los diez años del récord anterior, establecido por Roberto Vicente Martínez, de RVM Motos. "De joven quería hacerlo. Pero la vez pasada vi una nota que se cumplían 10 años del récord anterior. Entonces nos pusimos a hacer el desafío", contó Vergez Kenny. El trayecto elegido, de Ushuaia a La Quiaca, también remite a la canción popularizada por León Gieco, en un trabajo musical realizado junto con Leda Valladares y María Elena Walsh.

La organización llevó un año y el motociclista la encaró como un proyecto de ingeniería. En ese período coordinó el seguimiento satelital, la protección de la moto y de su cuerpo y el sistema de rastreo de la travesía.

La moto elegida y las condiciones del viaje

Para completar el recorrido, utilizó una Moto Guzzi V85 TT, elegida por sus características y por su capacidad para llevar el equipamiento y dos tanques de combustible adicionales. "La elegi pensando en el récord, la que más se adaptaba. No tiene radiador, lo que evita que una piedra me lo rompa. Tiene cardan, por lo que no tuve que hacer mantenimiento, que lleva tiempo. Y es muy robusta. Frena, dobla, es una moto grande", explicó.

La preparación física incluyó gimnasio dos veces por semana, más horas de manejo —entre los viajes al trabajo y la práctica de motocross— y una dieta estricta. El inicio estaba previsto para el 14 de noviembre, pero se postergó por las lluvias y porque Vergez Kenny llegó a Ushuaia en moto desde Buenos Aires.

Finalmente, decidió comenzar al considerar las condiciones climáticas de la Patagonia. Allí, explicó, la lluvia suele coincidir con menos viento, un factor que podía complicar el trayecto. También evaluó que era preferible enfrentar la lluvia cerca de La Quiaca antes que el calor. En el récord anterior, recordó, Martínez atravesó el último tramo con temperaturas de 45 grados y tuvo dificultades.

El recorrido y el seguimiento internacional

Uno de los primeros desafíos fue el paso Garibaldi, ubicado 50 kilómetros al norte de Ushuaia, que atravesó sin inconvenientes. Durante el recorrido, mantuvo una velocidad máxima de 125 kilómetros por hora. "No tuve problemas en el viaje. Iba a 125 kilómetros máximo, soy piloto y tengo margen para responder. No me estreso a esa velocidad", señaló.

Las paradas fueron clave para reducir los tiempos. También cambió el trayecto previsto: en lugar de pasar por Villa Dolores, eligió ir por Río Cuarto. Aunque había considerado evitar esa zona por las obras en la Circunvalación, cruzó a la una de la madrugada y luego contó con 200 kilómetros de autopista. Sobre la velocidad en ese tipo de vías, advirtió: "Con el cansancio, no te conviene. Es mejor llegar".

El tramo final hasta La Quiaca fue el más complicado después de salir de Córdoba capital. Vergez Kenny relató que se mojó en varios sectores, pero llegó con margen. El seguimiento internacional también fue parte de la experiencia: entre los mensajes de aliento, recibió uno desde Mongolia. "Fue un lindo desafío. Con la tecnología es increíble. Uno desde Mongolia me alentaba", expresó.