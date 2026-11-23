Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

El Concejo Deliberante reconoció 16 denominaciones de barrios, rotondas, plazas y espacios verdes. La iniciativa busca preservar la memoria de personas e instituciones que contribuyeron a la historia de la capital pampeana.

El Concejo Deliberante de Santa Rosa realizó un acto para homenajear a vecinos, personalidades e instituciones cuyos nombres identifican barrios, rotondas y espacios verdes de la ciudad. Durante la ceremonia se repasaron 16 denominaciones aprobadas por ordenanzas municipales, con el objetivo de preservar la memoria local.

La actividad fue encabezada por la presidenta del cuerpo deliberativo, Romina Montes de Oca, y contó con la presencia de familiares de las personas homenajeadas, representantes de organizaciones y vecinos. También participaron concejales de los distintos bloques, con excepción de Fabiana Castañiera.

Un reconocimiento a la historia de Santa Rosa

Las denominaciones corresponden a personas e instituciones que realizaron aportes en distintos ámbitos de la vida social, cultural, educativa y laboral de la capital pampeana.

Durante su intervención, Montes de Oca destacó la importancia de reconocer a quienes contribuyeron a construir la identidad de la ciudad.

“Las comunidades y las sociedades se construyen con obras públicas, con infraestructura y con aquello que podemos palpar”

, expresó. También señaló que el crecimiento de las ciudades está ligado a las personas que las integran y a su historia.

La presidenta del Concejo agradeció a los vecinos y las instituciones homenajeadas por su participación en la construcción de la ciudad, y a los concejales que impulsaron las ordenanzas para preservar esa memoria colectiva.

Las 16 denominaciones reconocidas

Durante el encuentro se repasaron los nombres de la Plaza de las Cooperativas, el Instituto Domingo Savio – Obra de Don Bosco, José Gregorio Yankamil, Alicia Chaves, la Plazoleta Obreros, Obreras, Empleados y Empleadas Municipales, José Fiscella, Carlos Alberto «Indio» Solari y Ángel Garay.

La nómina también incluyó a Margarita Serraino, Ana María Lassalle, el barrio Villa Ale, la rotonda Ale Diab, Emanuel Leguizamón de la Fuente, Héroes de Malvinas, Marcelino Catron y Jorge «Pepe» Lapera.

Desde el Concejo Deliberante indicaron que la incorporación de estos nombres al nomenclátor urbano busca mantener presentes las historias de personas y organizaciones que formaron parte del desarrollo de Santa Rosa y reconocer su aporte a la comunidad.