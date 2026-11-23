Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

Las celebraciones populares, los encuentros culturales y las actividades recreativas movilizaron visitantes durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. La agenda incluyó propuestas en Santa Rosa y localidades del interior.

Las fiestas populares, los encuentros culturales y las propuestas recreativas sostuvieron el turismo de cercanía en La Pampa durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. El relevamiento nacional de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa destacó el movimiento generado por las actividades en la capital y distintas localidades del interior.

Inauguraciones y eventos tradicionales marcaron la agenda provincial y dinamizaron la actividad gastronómica y cultural. Los desplazamientos se concentraron entre Santa Rosa y los destinos del interior pampeano.

Fiestas y propuestas culturales en La Pampa

En Santa Rosa, la inauguración del Paseo Gastronómico del Parque Lineal incorporó 19 carros y puestos de comida a la oferta local. Además, el festival Pampa Crea, dedicado al diseño, la arquitectura y la innovación, reunió 30 proyectos hasta este lunes. La programación capitalina también incluyó un recital de Paz Martínez con entradas agotadas y espectáculos folklóricos en el Teatro Español.

En Guatraché, del 20 al 22 de noviembre se realizó la 36.ª Fiesta Provincial de la Tierra del Caldén, con desfiles de instituciones y agrupaciones gauchas, feria de artesanos, danzas y números musicales.

Eventos y atractivos turísticos en el interior pampeano

El Parque Termal de Bernardo Larroudé recibió el segundo Encuentro Nacional de Fiat 600, que convocó a más de 80 vehículos clásicos llegados desde distintas provincias. En Rancul, en tanto, se inauguró el Museo Municipal Alberto Cortez, instalado en el edificio de la antigua estación ferroviaria y sumado al circuito cultural del norte pampeano.

El documental ambiental Memorias del Bosque Olvidado, dedicado al ecosistema del caldén, tuvo funciones en Victorica, General Pico y Santa Rosa.

El turismo de cercanía sostuvo los viajes y el consumo

Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las actividades locales contribuyeron a sostener el consumo y los viajes cortos dentro de La Pampa. El movimiento se produjo en un feriado nacional caracterizado por estadías breves y presupuestos ajustados.