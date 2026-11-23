Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

La jueza Carina Mariana Ganuza rechazó la apelación de la administradora y ratificó la medida preventiva a favor de un consumidor. El embargo cubre el capital reconocido, más intereses y costas, aunque la sentencia principal todavía está recurrida.

La Justicia confirmó un embargo preventivo contra Plan Rombo por más de 13,5 millones de pesos, en una causa vinculada con un beneficiario de un amparo colectivo sobre planes de ahorro. La jueza Carina Mariana Ganuza rechazó la apelación de la empresa y sostuvo que pueden dictarse medidas cautelares para garantizar el cobro de sumas reconocidas judicialmente, aunque la sentencia principal no esté firme.

La resolución fue dictada el 10 de noviembre y corresponde al caso de Julio Orestes Braile, uno de los beneficiarios del amparo colectivo iniciado por Pamela Pozniak contra administradoras de planes de ahorro.

El embargo preventivo contra Plan Rombo

En marzo, la Justicia había ordenado retener 9.678.924,08 pesos a Plan Rombo, además de otros 3.871.569,64 pesos calculados provisoriamente para cubrir intereses y costas judiciales.

La medida previó que, si la retención inicial no alcanzaba, se pudieran librar oficios sucesivos al Banco Macro y al Citibank para completar el monto, evitando duplicaciones.

Los argumentos de la apelación de la administradora

Plan Rombo sostuvo que el embargo era prematuro porque la sentencia del amparo colectivo continúa sometida a revisión. La empresa señaló que, después de que el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa rechazara el recurso extraordinario federal, presentó una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún está pendiente de resolución.

También indicó que existe otro recurso extraordinario federal relacionado con la liquidación aprobada en el expediente individual. La administradora advirtió que, si la sentencia fuera revocada, los consumidores podrían tener que devolver las sumas percibidas y afrontar eventuales reclamos por daños y perjuicios.

Como segundo argumento, cuestionó los casi 3,9 millones de pesos previstos para intereses y costas. Afirmó que esa previsión corresponde a un embargo ejecutivo y no a una medida preventiva como la solicitada por el consumidor.

Por qué la jueza confirmó la medida cautelar

Ganuza rechazó ambos planteos y explicó que el artículo 206, inciso 4, del Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa autoriza a disponer un embargo preventivo cuando existe una sentencia favorable, incluso si está recurrida.

La magistrada consideró acreditado que Braile obtuvo una resolución favorable y que su plan de ahorro fue readecuado según los parámetros fijados por la Justicia. Por ese motivo, entendió que correspondía garantizar el saldo reconocido a su favor.

Además, avaló que el embargo incluyera intereses y costas. Según señaló, la legislación procesal permite que la medida cautelar cubra el capital reclamado y sus accesorios, para evitar que el acreedor quede desprotegido.

La jueza también recordó que la Cámara había adoptado un criterio similar en otra causa sobre planes de ahorro. En ese antecedente, el tribunal tuvo en cuenta que el amparo colectivo había atravesado tres instancias de revisión en la Justicia pampeana y que el recurso extraordinario federal fue denegado por inadmisible.

La Cámara también puso énfasis en la condición de consumidores de los demandantes y en la necesidad de garantizar sus derechos frente a las administradoras de planes de ahorro.