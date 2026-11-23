Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

Cientos de vecinos se acercaron al centro santarroseño para disfrutar de una noche de música y baile al aire libre. Hubo folklore, un DJ con éxitos de los años 80 y cumbia.

El centro de Santa Rosa se convirtió el domingo por la noche en una pista de baile a cielo abierto. Cientos de vecinos disfrutaron de propuestas musicales y recreativas en una velada marcada por el folklore, los clásicos de los años 80 y la cumbia.

Con temperaturas agradables luego de una jornada primaveral, las calles céntricas reunieron a personas de distintas edades. La cercanía de un feriado también acompañó el clima distendido de una noche en la que la música y la danza fueron protagonistas.

Folklore y danza en el centro de Santa Rosa

Uno de los puntos más convocantes tuvo como protagonistas a bailarines folklóricos, que compartieron chacareras y zambas ante la mirada de los transeúntes. El aplauso acompañó los pañuelos y el zapateo, mientras algunas personas se sumaron a la ronda y otras registraron la escena con sus celulares.

A pocos metros, un DJ propuso un recorrido musical por los clásicos nacionales e internacionales de los años 80. La selección despertó la nostalgia y animó a vecinos y visitantes a bailar.

Cumbia para cerrar la noche en Santa Rosa

La cumbia puso el broche festivo a la jornada. Parejas bailaron en las veredas y grupos de amigos improvisaron pasos al ritmo de la música tropical, en una celebración que convocó a distintas generaciones.

La propuesta transformó por unas horas el centro santarroseño y mostró cómo las actividades culturales en el espacio público pueden devolverle vitalidad a las calles de la capital pampeana.