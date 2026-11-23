Hombres, mujeres y chicos disfrutaron del agua en un puente de la ruta nacional 143, cerca de Santa Isabel. El aumento del caudal, impulsado por el deshielo y las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, evocó postales de otros tiempos.

La crecida del río Salado reunió a pobladores del oeste pampeano en el puente ubicado sobre la ruta nacional 143, a 10 kilómetros al este de Santa Isabel. Hombres, mujeres, chicos y chicas se acercaron a disfrutar de las aguas.

El ex intendente de Puelches, Enrique Thomas, compartió imágenes de la situación que le hicieron llegar vecinos de la zona. El regreso del agua al cauce dejó postales que recuerdan otros tiempos y volvió a mostrar el impacto de que el río corra nuevamente por el oeste de La Pampa.

El regreso del agua al río Salado en Santa Isabel

La crecida se produjo por el deshielo y las lluvias vinculadas al fenómeno de El Niño. Para los habitantes de la región, la presencia del agua en el río representa una escena significativa.

El poblador de Santa Isabel Mario Coronel celebró el regreso del caudal con un mensaje dirigido al río Salado: