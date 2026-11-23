La crecida del río Salado reunió a pobladores del oeste pampeano en el puente ubicado sobre la ruta nacional 143, a 10 kilómetros al este de Santa Isabel. Hombres, mujeres, chicos y chicas se acercaron a disfrutar de las aguas.
El ex intendente de Puelches, Enrique Thomas, compartió imágenes de la situación que le hicieron llegar vecinos de la zona. El regreso del agua al cauce dejó postales que recuerdan otros tiempos y volvió a mostrar el impacto de que el río corra nuevamente por el oeste de La Pampa.
El regreso del agua al río Salado en Santa Isabel
La crecida se produjo por el deshielo y las lluvias vinculadas al fenómeno de El Niño. Para los habitantes de la región, la presencia del agua en el río representa una escena significativa.
El poblador de Santa Isabel Mario Coronel celebró el regreso del caudal con un mensaje dirigido al río Salado:
"Que lindo, nuestro Río Salado, ahora con agua. Que egoísta fuimos con vos, siendo tan saladinos, habrás escuchado solo reclamos por el Atuel, que se lo merece. Pero vos te merecés lo tuyo".
"varios santaisabelinos tenemos muchas vivencias en tus brazos, y nos sentimos identificados y orgullosos de vos, varios son los que tienen anécdotas vividas, pero hoy te veo corriendo alegre bajo tu puente, perdiendo te entre los médanos y tamarindos buscando tu cause por los pagos del paso de los Algarrobos, Limay e irás buscando tu cause perdido más al sur, siempre llevando lo más preciado y vital que es el agua. Simples palabras de un santa isabelino de alma".