La víctima, de 15 años, fue golpeada y amenazada por tres primos que le robaron un iPhone 11 y 20.000 pesos. Dos sospechosos quedaron detenidos y un adolescente de 16 años fue notificado en libertad.

Un adolescente de 15 años fue asaltado por tres primos en la vía pública, en Santa Rosa. Los agresores lo golpearon y lo amenazaron con un cuchillo tipo carnicero para robarle un teléfono celular y dinero en efectivo. Tras una investigación policial, dos sospechosos quedaron detenidos y el tercero, de 16 años, fue notificado en libertad y quedó a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana en la esquina de Jujuy y Catamarca, donde el adolescente estaba junto a un amigo de 17 años. Según la denuncia presentada por la madre de la víctima en la Seccional Segunda, un primo de 25 años se acercó a pie, lo saludó y le propuso regresar juntos al barrio. Luego, de manera sorpresiva, le dio un golpe de puño en el rostro.

El ataque con un cuchillo en Santa Rosa

Instantes después aparecieron otros dos primos de la víctima, hermanos del primer agresor, de 21 y 16 años. De acuerdo con el relato policial, el joven de 21 llevaba un cuchillo tipo carnicero con cabo blanco, mientras que el menor de 16 exigió las pertenencias del adolescente bajo la amenaza de apuñalarlo.

Durante el asalto, el hombre de 25 años sujetó al amigo de la víctima para impedir que interviniera. Ante la superioridad numérica y la amenaza con el arma blanca, el adolescente entregó un iPhone 11 negro. En la funda del celular también llevaba 20.000 pesos.

Allanamiento y detención de dos sospechosos

Tras la denuncia y la recolección de testimonios, intervino la Fiscalía Penal Juvenil, que dispuso distintas medidas de investigación. Cerca de las 16, efectivos de la Seccional Segunda allanaron una vivienda de la calle Caseros, en la capital pampeana.

En el procedimiento, la Policía secuestró el cuchillo que habría sido utilizado en el asalto y prendas de vestir vinculadas con el hecho. El joven de 21 años fue detenido en el domicilio, mientras que el adolescente de 16 quedó notificado en libertad, con intervención de personal de la Dirección de Niñez y Adolescencia.

El sospechoso de 25 años, que no estaba en la vivienda durante el operativo, se presentó voluntariamente en la dependencia policial alrededor de las 19.15 y quedó detenido y comunicado. Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público Fiscal para avanzar con el proceso judicial.