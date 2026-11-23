La viceintendenta explicó que la medida fue aprobada por unanimidad y respondió a observaciones sobre rendiciones de 2024 y 2025. La funcionaria tiene diez días hábiles para presentar documentación y realizar su descargo.

La viceintendenta de Puelén y presidenta del Concejo Deliberante, Xiomara Suyay Pino, defendió la suspensión preventiva de la secretaria de Hacienda y Tesorería municipal. La medida fue aprobada por unanimidad el 12 de noviembre, mediante la Resolución 17/2026, y concedió a la funcionaria diez días hábiles administrativos para presentar la documentación requerida y ejercer su descargo.

Las observaciones corresponden a rendiciones de distintos meses de 2024 y 2025. Pino sostuvo que la decisión se enmarca en la tarea de control del cuerpo y detalló cuestionamientos vinculados con facturas, compras y transferencias.

Facturas observadas y compra de luminarias en Puelén

La suspensión se produjo en medio de un prolongado enfrentamiento entre el intendente Mario Rebolledo y las tres integrantes del Concejo. Los cuestionamientos a las cuentas municipales ya habían derivado en una denuncia por presuntas facturas apócrifas. En febrero de este año, la Fiscalía de 25 de Mayo ordenó un allanamiento en la Municipalidad y se secuestró documentación contable.

En ese momento, Rebolledo reconoció que el municipio había recibido una factura no registrada por una compra de leña. Aseguró que el material había sido entregado a beneficiarios del Plan Invierno Saludable y atribuyó lo ocurrido a un error administrativo. Días atrás, también admitió errores y pagos a través de terceros a personas contratadas para el programa Pro Vida, aunque cuestionó la suspensión de la funcionaria y la consideró parte de una disputa política.

Al explicar los motivos de las observaciones, Pino afirmó:

“una de las cosas es las facturas apócrifas que fueron denunciadas por presentación en los balances, lo cual se le pidió mediante resolución la devolución de la plata y se le realizó una multa al 25 % de los haberes, los cuales no se han abonado hasta el día de la fecha”.

La viceintendenta también se refirió a una compra de luminarias por más de 30 millones de pesos. “Solamente se justificaron la compra de 120 luminarias más o menos cuando la facturación es el doble de la compra”, afirmó.

Observaciones en las cuentas municipales de 2024 y 2025

Pino mencionó además “pagos sin facturación, orden de provisión, que se han visto también en las observaciones de los balances del año 2024 y 2025 que estamos revisando aún”. Según indicó, el Concejo terminó de revisar septiembre de 2025, un período que ya fue desaprobado por la aparición de una factura cuestionada: “Recién hemos terminado lo que es septiembre 2025, que está desaprobado ya también por una de las facturas apócrifas que se encontraron”.

Otro de los señalamientos se relaciona con “desvíos de pagos y transferencias a terceros ajenos a la contratación, ya que se presenta una factura con un titular y después la transferencia es a nombre de otra persona”, explicó la presidenta del Concejo.

La funcionaria aclaró que las situaciones observadas no se limitan a las contrataciones del programa Pro Vida reconocidas por el intendente. “No solamente son a los chicos del Pro Vida, sino también son proveedores y prestadores de servicio en los que se ha observado esta irregularidad”, señaló. Frente al argumento de Rebolledo de que en una localidad pequeña todos se conocen, Pino respondió: “Yo creo que en una función pública eso no debería pasar”.

El Concejo de Puelén deberá analizar el descargo

Rebolledo cuestionó a las concejalas y sostuvo que buscarían desplazar a la secretaria sin importar la documentación que presentara. Pino respondió que la votación fue unánime y destacó que las tres integrantes del cuerpo pertenecen a distintos espacios políticos. Una de ellas integra el justicialismo, el mismo partido del intendente.

“Es el trabajo que tiene que hacer el Concejo Deliberante: controlar el uso de los fondos públicos. Es lo que estamos haciendo”, sostuvo Pino. Y agregó: “La decisión es para que se ponga en orden y que se haga el trabajo como corresponde. Ese es nuestro objetivo, que se hagan las cosas como corresponde”.

La viceintendenta también reconoció que mantuvo reuniones con el intendente, tanto en el Concejo como fuera de ese ámbito, pero diferenció los vínculos personales de las obligaciones institucionales. “Yo siempre digo que en mi trabajo yo no tengo familia y no tengo amigos. Si las cosas no se hacen como corresponde, hay que tomar medidas y es así”, expresó.

Una vez que la secretaria presente la documentación solicitada, el Concejo deberá analizarla y resolver cómo continúa el caso. El vencimiento del plazo de diez días hábiles no implica que la suspensión termine automáticamente. Si la funcionaria deja el cargo, la designación de un reemplazante quedará en manos del Departamento Ejecutivo.