Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

El director de Discapacidad de La Pampa destacó la sanción unánime de la nueva norma y sus avances para personas con discapacidad y prestadores. Advirtió que el impacto dependerá de que el Gobierno nacional garantice los recursos y cumpla lo establecido.

El director de Discapacidad de La Pampa, Iván Poggio, valoró la sanción en el Senado de la nueva ley de discapacidad, que incorpora de manera permanente derechos y mecanismos previstos anteriormente en la legislación de emergencia. Sin embargo, advirtió que su aplicación dependerá de que el Gobierno nacional garantice los fondos necesarios y cumpla la normativa.

"En principio es una buena noticia, después de emergencias, vetos e incumplimientos", sostuvo el funcionario. También señaló que la ley recoge reclamos históricos de las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores del sistema.

Qué cambios incorpora la nueva ley de discapacidad

Entre los principales avances, Poggio mencionó la compatibilidad entre el trabajo y las pensiones por discapacidad, bajo determinadas condiciones, y la actualización del nomenclador de prestaciones de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

"Hay cuestiones que estaban en la ley de emergencia y que hoy dejan de ser de emergencia y quedan en una ley permanente", señaló. Además, destacó las disposiciones destinadas a fortalecer el Consejo Federal de Discapacidad.

El funcionario, no obstante, se mostró cauto sobre la implementación: "Es una buena noticia, esperemos que no sea vetada y esperemos que se cumpla en su totalidad". También consideró que será necesario evaluar los efectos concretos de la norma: "Creo que es un avance, pero veremos cómo avanza en la realidad y qué impacto tiene directamente en las personas con discapacidad".

Compensaciones para prestadores y fondos pendientes

Otro punto destacado por Poggio es la incorporación de un mecanismo de compensación para prestadores que acumularon diferencias económicas por la falta de actualización de aranceles en períodos anteriores. La norma establece un apartado transitorio para tramitar compensaciones por montos que debieron ajustarse según la inflación y que no fueron reconocidos oportunamente.

El director provincial insistió en que la aprobación legislativa, por sí sola, no asegura una mejora en el funcionamiento del sistema. En ese sentido, retomó una advertencia del senador pampeano Daniel Bensusán: "La ley está muy bien, ahora faltan los fondos para que esa ley tenga impacto en la realidad".

"Esperemos que empiecen a cumplir con lo que dice la normativa. La otra también era de emergencia transitoria, pero decía lo mismo y no se ha cumplido", cuestionó Poggio.

Auditorías de pensiones y garantías del debido proceso

Poggio también resaltó que la nueva legislación obtuvo la unanimidad en el Senado, un respaldo que consideró significativo tras las controversias vinculadas con la ley de emergencia y su aplicación. "Lo que rescato es que es una ley del consenso, salió por unanimidad en senadores", afirmó.

Sobre las auditorías de las pensiones por discapacidad, aclaró que la Provincia nunca objetó la necesidad de realizar controles, sino las condiciones en que se llevaron adelante. "Siempre desde el día uno estuvimos de acuerdo con esas auditorías", aseguró.

Según sostuvo, la nueva ley incorpora reglas de accesibilidad y garantías del debido proceso que no se habrían respetado durante auditorías anteriores. El funcionario expresó su expectativa de que el amplio respaldo legislativo permita dejar atrás la discusión política y avanzar con la aplicación efectiva de los derechos reconocidos.

"Espero que esto sea, sobre todo para el Poder Ejecutivo Nacional, algo que ya está saldado desde la discusión política y que se empiece a ejecutar", manifestó. Y concluyó: "Que las familias no tengan esas incertidumbres que han tenido estos últimos tres años".