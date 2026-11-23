Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

El conductor logró salir antes de que las llamas destruyeran por completo el habitáculo y resultó ileso. Otros camioneros colaboraron con sus matafuegos hasta la llegada de los bomberos.

Un camión que circulaba por la Ruta 1 se incendió cuando se acercaba a General Pico. El conductor pudo salir a tiempo y no sufrió lesiones, pero el fuego destruyó por completo la cabina.

Otros transportistas que viajaban por el sector advirtieron la emergencia, detuvieron sus unidades y acudieron con sus extintores para intentar controlar las llamas. La asistencia continuó hasta que llegaron los bomberos.

Cómo comenzó el incendio en la Ruta 1

El vehículo pertenece a una empresa piquense y regresaba a la ciudad sin carga. Según la información recabada en el lugar, el chofer había parado en Trebolares para descansar y tomar unos mates. Al retomar la marcha, sintió un intenso olor a quemado cuando se aproximaba a General Pico.

En un primer momento, creyó que podía ser humo proveniente del RRU, pero enseguida advirtió que el problema estaba dentro de la cabina. Llevó el camión hacia la banquina y detuvo su marcha. Poco después, comenzó a salir una densa columna de humo blanco del habitáculo.

Bomberos y Policía intervinieron en el lugar

Trabajaron dos dotaciones del cuartel de General Pico, con una autobomba y un camión cisterna. Unos siete efectivos realizaron las tareas de extinción y enfriamiento.

También intervino personal policial de la Comisaría Segunda, que dispuso un corte de tránsito para resguardar la zona. El foco se habría iniciado debajo del asiento del conductor, aunque su origen no había sido establecido oficialmente.