Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

La Cámara de Apelaciones de Santa Rosa confirmó el rechazo del amparo presentado por María José Rodríguez contra el Gobierno pampeano. El tribunal consideró que primero deben definirse las condiciones de la relación jurídica sobre el terreno donde funciona el puesto caminero.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa rechazó el recurso de una mujer que buscaba que el Gobierno de La Pampa desalojara un terreno de su propiedad, donde funciona el Puesto Caminero de Catriló, sobre la Ruta Nacional 5.

La decisión fue dictada el 19 de noviembre por la Sala 4, integrada por los jueces Anahí Brarda y Gustavo Arballo. Ambos confirmaron por unanimidad el rechazo de la acción de amparo contra la Jefatura de Policía.

El reclamo por el terreno del Puesto Caminero de Catriló

La demandante, María José Rodríguez, había solicitado la desocupación inmediata del inmueble. Sin embargo, la Cámara entendió que el amparo no era la vía adecuada para resolver una controversia que requiere establecer previamente las condiciones de la relación jurídica entre la propietaria y el Estado provincial.

El caso tiene como antecedente una sentencia del 27 de julio de este año, dictada en otro expediente. Allí se declaró transmitida en posesión al Estado provincial una superficie rural de 3 hectáreas, 19 áreas y 24 centiáreas, ubicada en las inmediaciones del puesto caminero.

Ese fallo estableció que las partes debían acordar el plazo y los mecanismos administrativos o legales para regularizar la situación del inmueble. No dispuso el desalojo ni fijó un plazo judicial para completar el trámite.

La carta documento que no llegó a destino

Al apelar, Rodríguez sostuvo que llevaba más de tres años esperando una respuesta administrativa y que había intentado intimar formalmente a la Provincia para avanzar con el cumplimiento de la sentencia anterior.

Según expuso, el 14 de agosto de 2026 envió una carta documento al domicilio constituido por el Estado provincial en el expediente. La comunicación fue devuelta el 16 de septiembre con la indicación de «desconocido».

La mujer cuestionó que se le exigiera acreditar gestiones administrativas cuando, según su planteo, el propio Estado no recibía las comunicaciones enviadas a ese domicilio. Afirmó que esa exigencia la dejaba en una situación de indefensión y sostuvo que el fallo anterior podía hacerse valer ante la Provincia, aunque todavía no hubiera adquirido autoridad de cosa juzgada.

«tornar completamente vana la sentencia declarativa oportunamente dictada por el tribunal»

Por qué la Cámara confirmó el rechazo del amparo

La jueza Brarda, cuyo voto fue acompañado por Arballo, consideró que los argumentos de la apelante no demostraron errores en la resolución de primera instancia. El tribunal recordó que el amparo es una herramienta excepcional para proteger derechos ante actos u omisiones manifiestamente arbitrarios o ilegítimos, cuando no existe otra vía judicial más adecuada.

La Cámara señaló que la sentencia de julio reconoció una relación jurídica entre la propietaria y el Estado provincial, pero dejó pendiente su instrumentación definitiva. Por eso, concluyó que no correspondía utilizar un amparo para obtener el desalojo sin definir antes las condiciones de esa relación.

Los jueces también indicaron que la falta de regularización administrativa no constituye automáticamente una conducta estatal manifiestamente arbitraria, en especial porque el fallo anterior dejó en manos de las partes la definición de los mecanismos para resolver el conflicto.

El rechazo del amparo, aclaró el tribunal, no impide que Rodríguez continúe las gestiones para regularizar la ocupación ni que vuelva a acudir a la Justicia si acredita una negativa estatal injustificada. De este modo, la situación jurídica del terreno donde funciona el Puesto Caminero de Catriló sigue sin una solución definitiva, a la espera de un acuerdo entre la propietaria y el Estado provincial.