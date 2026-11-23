La Municipalidad de Santa Rosa informó cómo funcionarán los servicios de recolección de residuos, barrido y transporte público durante el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, este lunes 23 de noviembre.
Recolección de residuos y barrido en Santa Rosa
El Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana (Emhsu) comunicó que durante la jornada no habrá servicio de recolección de residuos ni barrido diurno.
Horarios de los micros durante el feriado
El Ente Municipal de Transporte Urbano (EMTU) indicó que las líneas de colectivos funcionarán con los horarios y frecuencias correspondientes a los domingos.
La excepción será la Línea 5, que no prestará servicio este lunes 23 de noviembre.