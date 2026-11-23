Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

Por el feriado nacional del Día de la Soberanía Nacional, este lunes 23 de noviembre no habrá recolección de residuos ni barrido diurno. Los colectivos circularán con horarios de domingo, salvo la Línea 5, que no prestará servicio.

La Municipalidad de Santa Rosa informó cómo funcionarán los servicios de recolección de residuos, barrido y transporte público durante el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, este lunes 23 de noviembre.

Recolección de residuos y barrido en Santa Rosa

El Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana (Emhsu) comunicó que durante la jornada no habrá servicio de recolección de residuos ni barrido diurno.

Horarios de los micros durante el feriado

El Ente Municipal de Transporte Urbano (EMTU) indicó que las líneas de colectivos funcionarán con los horarios y frecuencias correspondientes a los domingos.

La excepción será la Línea 5, que no prestará servicio este lunes 23 de noviembre.