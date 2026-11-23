Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

La Asociación Pampeana de Tango logró el reconocimiento legal tras más de dos años de trabajo. La entidad organiza actividades en distintas localidades y mantiene talleres y encuentros en Santa Rosa.

La Asociación Pampeana de Tango (Aptango) obtuvo su personería jurídica, un reconocimiento aprobado después de más de dos años de trabajo dedicado a difundir la cultura tanguera en La Pampa.

Durante ese período, la institución impulsó actividades culturales en Bernasconi, Uriburu, Luan Toro y Guatraché, con propuestas que promueven el tango como expresión de identidad, integración y encuentro.

Termotango y actividades de Aptango en Santa Rosa

En Santa Rosa, una de sus iniciativas más representativas es Termotango, un encuentro dominical en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa. Allí, el mate, la música y el abrazo tanguero convocan a la comunidad.

La nueva comisión directiva agradeció a las autoridades universitarias por brindar el espacio, al Gobierno provincial, a las instituciones y a todas las personas que acompañaron el recorrido. Aptango también desarrolla talleres y actividades culturales en su sede de Entre Ríos 484.

Una milonga para celebrar la personería jurídica

Hace unos días, la asociación realizó la Milonga del Brindis Esperado, con entrada libre y gratuita. La noche fue una ocasión para celebrar junto a la comunidad la obtención de la personería jurídica.

Desde Aptango invitaron a quienes quieran asociarse a sumarse al proyecto colectivo. La entidad destacó que la participación y el trabajo conjunto permiten construir una sociedad más integrada, con la cultura como espacio de encuentro y pertenencia.

Quiénes integran la comisión directiva de Aptango

La comisión directiva fundadora está integrada por Camilo Gatica, presidente; Sara García Garcete, vicepresidenta; Itzel Nahiara Nace, secretaria; Eduardo Horacio Frank, prosecretario; Griselda Mabel Lucero, tesorera; y Ángel Herlein, protesorero.

Como vocales titulares participan Nancy Díaz y Ana Di Domenicantonio; como vocales suplentes, Esther Villa y Niní Avalo. Las revisoras de cuentas son Mirian Díaz y Griselda Parody, mientras que los revisores suplentes son José María Hirtz y Anahí Mussa.

“La personería jurídica no es un punto de llegada, sino el comienzo de una nueva etapa para seguir trabajando junto a la comunidad”.