Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

El senador de Unión por la Patria sostuvo que el Gobierno busca suspender las PASO para las elecciones presidenciales de 2027. También criticó los cambios en el proyecto y las negociaciones para reunir apoyos.

El senador nacional Daniel Bensusán, de Unión por la Patria, cuestionó el avance de la reforma electoral impulsada por el Gobierno y afirmó que el objetivo central del oficialismo es suspender las PASO para las elecciones presidenciales de 2027. Además, advirtió que el proyecto perdió alcance y que, según su mirada, terminó orientado a beneficiar electoralmente al presidente Javier Milei.

“Fue otra vez algo vergonzoso lo que pasó ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales”, expresó Bensusan a Radio Noticias, al referirse al tratamiento del dictamen que contempla la suspensión de las primarias.

De una reforma electoral de 80 artículos a un proyecto de 20

Bensusán recordó que la propuesta original del Gobierno era una reforma integral de 80 artículos. Según la administración nacional, la iniciativa buscaba mejorar la transparencia, la participación y la modernización del sistema electoral.

“Este año el Gobierno nacional mandó con bombos y platillos un proyecto de reforma electoral integral, donde apuntaba a la transparencia, a la participación, a la modernización. Tenía 80 artículos”, recordó.

El senador señaló que el proyecto se redujo con el correr del debate. “Nos mostraron ese mismo día un borrador de un hipotético dictamen que ya pasábamos a 20 artículos. De 80 a 20. Toda la participación, la transparencia, eso lo borramos de un plumazo. Lo único que les interesaba era suspender las PASO”, cuestionó.

Las críticas a las listas colectoras y los cambios del oficialismo

El legislador también apuntó a las negociaciones en torno a la iniciativa y a las modificaciones que, según explicó, introdujo el oficialismo para conseguir los respaldos necesarios. Entre los puntos objetados mencionó la posibilidad de habilitar listas colectoras para cargos nacionales.

Ese mecanismo permitiría que distintos espacios políticos acompañaran a una misma candidatura presidencial con listas propias para diputados y senadores. “Era una locura, lo dijimos, una barbaridad, cero transparencia. No pasaba ningún viso de constitucionalidad”, sostuvo Bensusán.

Tras los cuestionamientos, el oficialismo retiró esa alternativa y la reemplazó por un sistema de listas de adhesión. La posibilidad quedó vinculada a las provincias que decidan realizar sus elecciones en simultáneo con las nacionales y utilizar la Boleta Única de Papel.