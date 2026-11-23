Un informe de la Universidad Austral advierte que el acceso a los teléfonos comienza cada vez más temprano. También señala que el 79% de los menores de 13 años usa redes sociales y que más de la mitad de los adolescentes reportó consecuencias negativas vinculadas a dispositivos.

Antes de aprender a leer con fluidez o de comenzar la primaria, muchos chicos ya saben desbloquear un teléfono, buscar videos y cambiar de aplicación. Según un informe de la Universidad Austral, el 37% de los niños y niñas de 4 años utiliza celulares, propios o de otras personas.

La proporción crece con la edad: llega al 87% entre los chicos de 12 años y al 96% entre los adolescentes de 17. Los datos integran el estudio “Conectados y en riesgo”, elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de esa universidad.

El primer celular propio llega, en promedio, a los 9,6 años

La investigación analiza cómo la tecnología se incorporó a la vida cotidiana de niños y adolescentes y cuáles son algunos de los desafíos asociados. Aunque el primer teléfono propio llega, en promedio, a los 9,6 años, el contacto con estos dispositivos suele comenzar antes, mediante equipos compartidos con adultos u otros integrantes de la familia.

En muchos hogares, el celular se usa para entretener a los chicos durante un viaje, una espera o mientras se realizan tareas domésticas. El informe advierte que la tecnología aparece cada vez más temprano, a menudo antes de que los niños cuenten con herramientas cognitivas y emocionales para usarla de manera autónoma y segura.

En apenas una década, los entornos digitales transformaron hábitos de juego, entretenimiento, sociabilidad y aprendizaje. Para las investigadoras que participaron del trabajo, el debate no se limita al tiempo frente a las pantallas: también importa cómo su uso se integra en etapas decisivas del desarrollo infantil.

Pantallas, desarrollo infantil y adquisición del lenguaje

Los primeros años son fundamentales para desarrollar el lenguaje, la regulación emocional, la atención sostenida y las habilidades sociales. Parte de esos aprendizajes se construye mediante la interacción con adultos, el juego libre y la exploración del entorno, así como en experiencias cotidianas como el aburrimiento y la espera.

De acuerdo con el informe, las pantallas ocupan cada vez más esos espacios y ofrecen estímulos rápidos y permanentes. Esa dinámica puede modificar la relación de los chicos con el tiempo, la concentración y la gratificación.

La ministra de Educación de La Pampa, Marcela Feuerschvenger, también se refirió a la relación entre pantallas y lenguaje al explicar la importancia de la obligatoriedad de las salas de tres años. Advirtió que los niños y niñas tienen “dificultades en el desarrollo del lenguaje” porque desde muy pequeños tienen acceso a las pantallas. “Hay contextos donde el lenguaje y el uso de determinadas palabras no es la prioridad. Por eso es tan importante brindar esta oportunidad de escolarización más temprana”, sostuvo.

El uso de redes sociales y los riesgos digitales

El estudio indica que el 79% de los menores de 13 años utiliza redes sociales, aunque la mayoría de esas plataformas fija esa edad como requisito mínimo para acceder. La incorporación temprana puede exponer a niños y adolescentes a situaciones para las que todavía no tienen herramientas suficientes.

Entre los riesgos mencionados figuran el acceso a contenidos perjudiciales, el contacto con desconocidos, el ciberacoso, el grooming y otras formas de violencia digital. El informe también reúne datos sobre consecuencias vinculadas al uso de dispositivos, internet y videojuegos.

Entre los adolescentes de 12 a 17 años, el 51% afirmó haber experimentado al menos una consecuencia negativa durante el último año. Entre los problemas más mencionados aparecen dificultades escolares, intentos fallidos de reducir el tiempo de uso, alteraciones del sueño y conflictos con familiares o amigos.

El acompañamiento de los adultos suele disminuir a medida que los hijos crecen, señala el trabajo, pese a que en esa etapa aumenta la exposición a entornos digitales más complejos. Los resultados vuelven a plantear el desafío de equilibrar los beneficios de la conectividad con la protección de niños y adolescentes frente a sus riesgos.