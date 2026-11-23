Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

La Cooperativa de Electricidad de Winifreda incorporó un Iveco para ampliar la capacidad de su planta de hormigón. Además, busca vender columnas en Neuquén y Río Negro, una expansión que podría generar entre cuatro y cinco empleos.

La Cooperativa de Electricidad de Winifreda (CEW) invirtió 100.000 dólares en la compra de un segundo camión hormigonero, con el objetivo de ampliar la capacidad operativa de su planta de hormigón elaborado. En paralelo, avanza en gestiones para comercializar columnas de hormigón en Neuquén y Río Negro.

El vehículo incorporado es un Iveco modelo 2016, equipado con un trompo de ocho metros cúbicos y prácticamente idéntico al camión que ya utiliza la cooperativa. La operación se concretó con un pago inicial de alrededor del 30% y financiación por el monto restante.

Un segundo camión para ampliar la capacidad de la CEW

El gerente de la entidad, Hernán Camps, explicó que la compra apunta a fortalecer la elaboración y entrega de hormigón, en especial ante nuevos proyectos y trabajos para clientes que no son asociados y están fuera de Winifreda. La incorporación permitirá responder a una mayor demanda y atender obras de más alcance.

La unidad fue adquirida a un particular de Miguel Riglos, quien la había comprado en Rosario durante la venta de vehículos de una empresa que había presentado convocatoria. Aunque el propietario realizó mejoras y tareas de mantenimiento, nunca llegó a utilizarla. La CEW ya tenía en consideración la compra de otro equipo.

Camps señaló que contar con dos camiones similares facilita el funcionamiento de la fábrica y ofrece mayor confiabilidad operativa. También destacó el consumo de combustible y el estado del vehículo, que quedó en condiciones de trabajar prácticamente al día siguiente de su llegada.

La CEW busca vender columnas en Neuquén y Río Negro

La cooperativa también trabaja para ampliar la comercialización de sus columnas de hormigón en Neuquén y Río Negro, en un contexto de movimiento de obras y desarrollo de la actividad hidrocarburífera vinculada con Vaca Muerta.

Durante este año, representantes de la CEW viajaron a Neuquén junto con otras empresas pampeanas para generar contactos y explorar oportunidades. Entre las gestiones avanzadas se encuentra el vínculo con CALF, la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén. Además, iniciaron conversaciones con distribuidoras eléctricas de Río Negro.

“Con CALF ya dimos de alta nuestra cuenta y hemos recibido, de otras empresas, solicitudes de cotizaciones y consultas. Estamos avanzando”, señaló Camps.

El gerente resaltó que las certificaciones de calidad IRAM y la norma ISO 9001:2015 respaldan la fabricación y permiten competir en mercados más exigentes. Aunque todavía no concretaron ventas en esos destinos, las gestiones iniciadas en julio avanzaron y la cooperativa mantiene expectativas de cerrar operaciones próximamente.

Más producción y entre cuatro y cinco nuevos empleos

La apertura de nuevos mercados podría elevar el nivel de actividad de la fábrica de columnas, que actualmente trabaja entre el 60 y el 65% de su capacidad. La CEW busca utilizar con mayor intensidad el molde de 16,50 metros, destinado a fabricar columnas de gran porte para proyectos del sur del país.

Si se consolida un mayor volumen de pedidos, la cooperativa podría habilitar un segundo turno de producción e incorporar entre cuatro y cinco trabajadores. Camps aclaró que la decisión dependerá de la evolución de las operaciones y de contar con previsibilidad para sostener los puestos, ya que la entidad busca evitar contrataciones sin garantías de continuidad laboral.

“Nosotros ya elegimos un camino, que es la calidad”, afirmó el gerente, al resumir la estrategia de la CEW para fortalecer su actividad, ampliar sus mercados y generar nuevas oportunidades de crecimiento.