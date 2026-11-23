Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 4 min de lectura

El especialista Sebastián Schulz analizó la reunión de Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin y señaló que cada mandatario llega con prioridades distintas. La disputa por el orden internacional convive con temas como Ucrania, Taiwán y la seguridad digital.

El encuentro de Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin durante la cumbre de APEC puso en primer plano la disputa por el rumbo del orden internacional. Para el especialista en estudios chinos Sebastián Schulz, la reunión también refleja los intentos de dar forma a un escenario multipolar, aunque cada mandatario llega con intereses y prioridades diferentes.

“Si uno lo lee en términos estratégicos, la posición de Xi Jinping y de Vladimir Putin tiene que ver con institucionalizar y darle forma a este mundo tendencialmente multipolar”, explicó Schulz. En ese contexto, planteó como uno de los principales interrogantes “cuál va a ser el lugar o qué rol va a tener Estados Unidos en este mundo multipolar”.

APEC y la disputa por un orden mundial multipolar

Según el analista, la cumbre representa una oportunidad para que Rusia y China propongan cambios en determinadas políticas de Washington. “La cuestión es cómo fortalecer el rumbo de un mundo más multipolar, aprovechando la presencia de estos tres mandatarios en la cumbre”, sostuvo.

Schulz remarcó además el peso geopolítico de APEC: la región reúne más del 60% de la economía mundial. Sobre la posición de Trump, consideró que el mandatario busca acuerdos con Moscú y Beijing para afrontar el escenario político interno abierto tras la derrota electoral de su espacio.

“Lo que está buscando es algún tipo de acuerdo tanto con Rusia como con China para tener algún margen, alguna espalda para afrontar estos dos años que le quedan de gobierno”, afirmó. También señaló que las prioridades geopolíticas de ese sector se enfocaron históricamente en Medio Oriente: “Las prioridades geopolíticas de este sector siempre estuvieron enfocadas primero en Medio Oriente, que es donde está el grifo global de petróleo, que es el sostén del dólar”.

China: comercio, energía y Taiwán

En cuanto a los objetivos de Xi Jinping, Schulz mencionó la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la posibilidad de reducir las restricciones al intercambio. Beijing, explicó, buscaría avanzar hacia una mayor libertad comercial, sin aranceles, bloqueos ni sanciones.

Otro asunto de preocupación para China son las consecuencias de la guerra en Irán y su impacto en los precios internacionales de la energía y los alimentos. “China es dependiente directamente de la importación de alimentos y energía”, indicó Schulz, quien advirtió que las alteraciones en los mercados energéticos pueden repercutir en la economía del país.

Taiwán también se mantendría entre los temas centrales para Beijing y en su agenda internacional. El analista incluyó esta cuestión entre los asuntos que podrían ocupar un lugar relevante en las conversaciones con Trump.

Rusia, Ucrania y las condiciones para un acuerdo

Sobre la posición de Moscú, Schulz afirmó que Putin buscaría acelerar una salida al conflicto en Ucrania, aunque señaló que persisten diferencias entre Rusia, Estados Unidos y los países europeos. Trump llegó a plantear una posible fragmentación territorial de Ucrania y el reconocimiento de territorios ocupados por Rusia a cambio de que el país pudiera ingresar a la OTAN.

Sin embargo, esa alternativa tampoco conformaría al Kremlin. “Es rechazado por Rusia porque es la condición número uno para poner fin al conflicto: un compromiso de que Ucrania no va a ingresar a la organización”, indicó Schulz.

Fallas informáticas y soberanía digital

Al referirse a las fallas informáticas que afectaron distintos sistemas en Estados Unidos y Europa, el especialista sostuvo que, más allá de las especulaciones sobre su origen, esos episodios exponen la importancia de las infraestructuras digitales en la vida diaria y para la seguridad de los Estados.

“Cuando hablamos de estos hackeos informáticos masivos terminamos analizando cómo esto puede impactar en la seguridad nacional de los Estados, pero también en nuestra vida cotidiana”, explicó. Y agregó: “Queda en evidencia la importancia de tener arquitecturas digitales soberanas y propias, no depender de los sistemas diseñados en los Estados Unidos”.

Schulz también advirtió sobre los riesgos de la dependencia tecnológica: “Si está comprometida la seguridad nacional de los Estados Unidos, imaginate la nuestra, que le damos todos nuestros datos a los Estados Unidos”. A su juicio, una dificultad central es identificar el origen de los incidentes y determinar quiénes son sus responsables.

“En el 2001, en el corralito, en general sabíamos bien dónde estaban los responsables, de quién ir a reclamar. Le fuimos a golpear la puerta”, comparó. “Acá lo que se intenta generar es que no se sabe de dónde viene el golpe”.

El analista señaló que algunas versiones apuntan a Rusia o China, pero advirtió que esas acusaciones también podrían profundizar las tensiones. “Se insinúa que el golpe podría venir de Rusia o de China, en maniobras completamente instaladas en relación a eso para generar una agudización de la confrontación y la fragmentación”, explicó.

Finalmente, Schulz vinculó estos episodios con la creciente pérdida de control de los Estados sobre las infraestructuras que administran la información de sus ciudadanos.