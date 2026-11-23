Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

La provincia participó de la conferencia internacional realizada en Antalya, Turquía, y se incorporó a Under2 Coalition. Vanina Basso expuso sobre la transición energética pampeana en un panel organizado por Canadá.

La Pampa presentó sus políticas de acción climática en la 31ª Conferencia de las Partes (COP31), realizada este año en Antalya, Turquía. La provincia participó a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, en el encuentro que reúne a gobiernos, organismos internacionales, instituciones científicas, organizaciones sociales y representantes del sector privado.

Las COP se desarrollan en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Allí, los países debaten compromisos, políticas y mecanismos de cooperación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fortalecer la adaptación y promover el financiamiento climático.

La Pampa se incorporó a Under2 Coalition

Uno de los principales resultados de la participación provincial fue la incorporación oficial de La Pampa a Under2 Coalition, la mayor alianza mundial de gobiernos subnacionales comprometidos con la acción climática, gestionada por la organización internacional Climate Group.

La adhesión permitirá fortalecer los vínculos con otros gobiernos regionales, intercambiar experiencias y acceder a espacios de cooperación para avanzar en políticas de desarrollo sostenible y transición climática.

Vanina Basso expuso sobre transición energética

La secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso, participó en el panel organizado por el Gobierno de Canadá, titulado “De la ambición a la implementación: liderazgo subnacional para el objetivo 35 para el 35”. También estuvieron presentes representantes de los gobiernos de Reino Unido, Canadá, Nigeria y Estados Unidos.

Durante la exposición, Basso presentó el modelo de transición energética que impulsa la provincia y el papel de las políticas pampeanas en la transformación de la matriz energética hacia fuentes más sostenibles. Además, destacó la importancia del liderazgo de los gobiernos subnacionales para convertir los objetivos climáticos en acciones concretas en cada territorio.

El rol provincial en la agenda climática

Desde el Ejecutivo pampeano señalaron que la presencia provincial en estos espacios resulta relevante para sostener las agendas de acción climática, visibilizar las realidades territoriales y fortalecer el federalismo ambiental. También indicaron que la participación buscó compartir experiencias, afianzar la cooperación internacional y explorar oportunidades de financiamiento y articulación.

“En un escenario nacional de debilitamiento de las políticas ambientales y climáticas, la presencia pampeana en estos espacios internacionales adquiere especial relevancia. La participación de las provincias resulta fundamental para sostener y dar continuidad a las agendas de acción climática, visibilizar las realidades territoriales y fortalecer el federalismo ambiental. En este contexto, la participación provincial tuvo como objetivo compartir las políticas y experiencias que viene desarrollando La Pampa en materia de acción climática, fortalecer los vínculos de cooperación internacional, conocer iniciativas de otros gobiernos y explorar oportunidades de financiamiento y articulación para impulsar nuevas acciones a nivel provincial”.