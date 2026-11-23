Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

La escuela recibe cada vez más estudiantes de La Pampa y el sur bonaerense, pero el edificio quedó chico: tiene nueve divisiones y siete aulas. En una muestra abierta al público, exhibió trabajos y prácticas que acercan a los alumnos al mundo laboral.

La EPET Nº 9 de Jacinto Arauz realizó una muestra abierta al público con trabajos desarrollados por sus alumnos durante el año. En el marco del Día de la Educación Técnica, la directora, Rafaela Hernández, destacó el aumento de la matrícula y lo vinculó con “una realidad económica del país”.

“Nuestra escuela está ubicada estratégicamente en la zona y hay alumnos de Villa Iris, que es provincia de Buenos Aires, de General San Martín, Bernasconi y Abramo. Desde hace cinco o seis años se incrementó muchísimo la matrícula, año a año tenemos más estudiantes que eligen esta modalidad porque lo cierto es que se tiene una mirada hacia un futuro laboral”, afirmó Hernández.

Más alumnos y falta de espacio en la EPET 9

El crecimiento de la matrícula plantea un desafío para la institución. “Hoy el edificio nos queda chico, tenemos nueve divisiones, en segundo y en tercer año tenemos dos divisiones. Y aunque nosotros quisiéramos que ingresen todos, es por sorteo”, explicó la directora.

El año pasado, la cooperadora y la Subsecretaría de Técnica de la Provincia construyeron un aula nueva. Sin embargo, la escuela cuenta con siete aulas para nueve divisiones, por lo que algunos cursos tienen clases en el sector de taller, un espacio pensado para trabajar con máquinas.

Durante la muestra, un estudiante contó qué había construido y resumió el potencial de la formación técnica: “si tenés un poco de inventiva, hacés lo que quieras con lo que aprendés acá”.

Pasantías y prácticas profesionales en empresas de la zona

Hernández señaló que el plan de estudios incluye, en séptimo año, la materia prácticas profesionalizantes, que permite a los estudiantes realizar pasantías en empresas de la zona. La iniciativa comenzó hace tres años: la primera firma en recibir alumnos fue Timbó, de General San Martín; luego se incorporó La Emancipación y, por segundo año, participa la Cooperativa de Servicios de Jacinto Arauz.

“Ellos reciben un certificado de haber sido pasantes y eso les abre la puerta el día de mañana, porque de hecho nos llaman a nosotros pidiéndonos referencias de determinado estudiante”, expresó la directora.

Este año, además, los alumnos realizaron una práctica junto al municipio en dos viviendas barriales, donde hicieron la instalación eléctrica. Las tareas incluyeron calar para colocar la cañería, instalar cajas, caños y tomas, cerrar la cañería y preparar la mezcla.

La directora también destacó el trabajo sobre habilidades blandas: “Trabajamos con ellos mucho lo que son las habilidades blandas. El saber trabajar con otra persona, el saber consensuar una idea”.

La historia de la escuela técnica de Jacinto Arauz

La escuela secundaria fue creada el 13 de marzo de 1989. Comenzó como escuela nacional, bajo la denominación ENET, y actualmente es la EPET Nº 9. “Somos 18 escuelas técnicas en la provincia, entre industriales y agrotécnicas”, indicó Hernández.

La institución empezó junto al taller escuela y surgió por iniciativa de vecinos de la localidad. “Empezó al lado del taller escuela, gracias a un montón de vecinos con una mentalidad bastante innovadora en la zona, que lograron que se abra una escuela técnica en Jacinto Arauz, fue una decisión de los vecinos, una decisión política que acompañaron en ese momento”, recordó.

Exalumnos de la EPET 9 trabajan en el sector tecnológico y productivo

Entre quienes pasaron por la institución hay egresados que hoy trabajan en empresas públicas y privadas. Hernández mencionó a Juan Pablo González, oriundo de Jacinto Arauz y parte de la primera promoción, quien trabaja en Invap y participó en la construcción del satélite Arsat.

También hay exalumnos que se desempeñan en campos con molinos eólicos, empresas petroquímicas y otros ámbitos laborales. “Somos una familia muy grande, es nuestra ideología, nuestra identidad”, concluyó la directora.