Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

La escritora participará de las I Jornadas de Letras de la Facultad de Ciencias Humanas, que se realizarán de manera presencial los días 26 y 27. La actividad será gratuita y contará con certificación.

La escritora Liliana Heker brindará la conferencia “La palabra: una herramienta de resistencia” en las I Jornadas de Letras: Docencia, Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. El encuentro, abierto a toda la comunidad, se realizará de manera presencial los días 26 y 27, con participación gratuita y certificación.

Las jornadas se desarrollarán bajo el lema “A 50 años del Golpe Cívico Militar. Literatura, lengua y ciencias humanas frente a las tensiones del presente”. La inauguración está prevista para el jueves a las 9, en el Consejo Superior de la UNLPam.

Conferencias y actividades de las Jornadas de Letras

En ese mismo espacio, Heker ofrecerá su conferencia el jueves a las 9.45. El viernes 27, a las 18.30, Liliana Ancalao presentará su obra reunida Mi corazón se pone laboreado (2025).

El jueves a las 12.30, en el salón del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, se presentarán las revistas del Departamento de Letras Circe y Anclajes. A las 19, el programa continuará con el panel “Literatura y Derechos Humanos ante la urgencia de una política transformadora de la realidad”.

Panel sobre literatura y derechos humanos

El panel contará con la participación de Natividad Ponce, de APE; Mónica Morales, del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género; Franco Catalani, del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos; y Alejandro Urioste, de la Cátedra Libre Che Guevara.

El viernes a las 12, también en el salón del Consejo Directivo, se presentarán distintos libros. Para realizar consultas, se puede escribir a [email protected].

La trayectoria de la escritora Liliana Heker

Nacida en Buenos Aires en 1943, Heker cofundó y fue corresponsable de las revistas literarias El Escarabajo de Oro, publicada entre 1961 y 1974, y El Ornitorrinco, que apareció entre 1977 y 1986.

Sus cinco libros de cuentos y algunos textos inéditos integran el volumen Cuentos reunidos. También publicó las novelas Zona de clivaje (1987), El fin de la historia (1996) y Noticias sobre el iceberg (2024), además de los libros de no ficción Las hermanas de Shakespeare (1999), Diálogos sobre la vida y la muerte (2003), La trastienda de la escritura (2019) e Intimidad de un oficio (2025).

Entre otras distinciones, recibió la Mención Única del Concurso Hispanoamericano de Literatura de Casa de las Américas.