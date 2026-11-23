Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

El intendente Germán Rauschenberger destacó la convocatoria de militantes y pidió representantes legislativos que defiendan los intereses de la región. También ratificó la meta de fortalecer la unidad del sur provincial y recuperar localidades perdidas por el peronismo.

El intendente de Bernasconi, Germán Rauschenberger, destacó la convocatoria de militantes en la Unidad Básica y sostuvo que la región “necesita contar con diputados que defiendan sus intereses”. Además, ratificó el objetivo de fortalecer la unidad del sur provincial, conservar los municipios gobernados por el peronismo y recuperar los que se perdieron.

Unidad política en el sur de La Pampa

“En 2023 pregonaba un mensaje de unidad de los pueblos del sur y eso se está dando. Estoy feliz y contento por eso. El trabajo de la militancia está dando sus frutos”, expresó Rauschenberger.

Ante la posibilidad de impulsar uno o dos diputados de la región en la próxima lista legislativa, el jefe comunal consideró que el sur pampeano necesita contar con representación propia en la Cámara.

El reclamo por representantes legislativos regionales

“Tenemos que tener diputados para recuperar también los pueblos que hemos perdido. Necesitamos representatividad en la Cámara. A la Ruta 35 nos hace falta alguien que nos defienda”, afirmó.

Rauschenberger señaló que, aunque hay legisladores que recorren la provincia, muchas veces sus prioridades están vinculadas con las regiones que representan.