El intendente de Bernasconi, Germán Rauschenberger, destacó la convocatoria de militantes en la Unidad Básica y sostuvo que la región “necesita contar con diputados que defiendan sus intereses”. Además, ratificó el objetivo de fortalecer la unidad del sur provincial, conservar los municipios gobernados por el peronismo y recuperar los que se perdieron.
Unidad política en el sur de La Pampa
“En 2023 pregonaba un mensaje de unidad de los pueblos del sur y eso se está dando. Estoy feliz y contento por eso. El trabajo de la militancia está dando sus frutos”, expresó Rauschenberger.
Ante la posibilidad de impulsar uno o dos diputados de la región en la próxima lista legislativa, el jefe comunal consideró que el sur pampeano necesita contar con representación propia en la Cámara.
El reclamo por representantes legislativos regionales
“Tenemos que tener diputados para recuperar también los pueblos que hemos perdido. Necesitamos representatividad en la Cámara. A la Ruta 35 nos hace falta alguien que nos defienda”, afirmó.
Rauschenberger señaló que, aunque hay legisladores que recorren la provincia, muchas veces sus prioridades están vinculadas con las regiones que representan.
“Nosotros, acá en el sur, necesitamos alguien que nos defienda y que acompañe a los intendentes, sin importar el signo político, porque se ve que para algunos los peronistas no existimos”, cuestionó.