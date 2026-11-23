Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

El modelo que concentró el agua en los oasis productivos también afectó a comunidades mendocinas aguas abajo, como las de Lavalle y La Paz. El conflicto por el río Atuel con La Pampa expone las consecuencias ambientales y sociales de esa lógica.

El modelo hídrico de Mendoza, cuestionado históricamente por el corte del río Atuel hacia La Pampa, también tuvo consecuencias dentro de la propia provincia. En Lavalle y La Paz, poblaciones ubicadas aguas abajo quedaron relegadas por un sistema que concentró el agua en los oasis productivos.

La historia muestra un patrón común: el aprovechamiento del recurso en las zonas de mayor producción redujo la disponibilidad de agua en sectores bajos de las cuencas. Esa lógica afectó tanto a territorios mendocinos como al oeste pampeano.

Lavalle y el deterioro de las Lagunas de Guanacache

El desarrollo del Gran Mendoza y de los oasis agrícolas del norte se sostuvo mediante una intensa captación del agua del río Mendoza. En las zonas bajas de la cuenca, particularmente en Lavalle, el sistema de las Lagunas de Guanacache atravesó un prolongado proceso de degradación y desecamiento.

El impacto también alcanzó a las comunidades huarpes, los pescadores y los crianceros que dependían históricamente de esos humedales. Un ecosistema que había sido fuente de sustento se transformó en una extensa región afectada por la escasez de agua.

La disponibilidad de agua en el este mendocino

Una situación comparable se registra en La Paz, en el este provincial. La regulación del río Tunuyán y el aprovechamiento del recurso aguas arriba condicionaron históricamente la disponibilidad de agua en los sectores inferiores de la cuenca.

El mismo modelo se extendió más allá de los límites de Mendoza. El caso más emblemático es el del río Atuel, cuya regulación y cuyos aprovechamientos hidroeléctricos, en particular desde la puesta en funcionamiento de Los Nihuiles, profundizaron la interrupción de los escurrimientos hacia La Pampa.

El impacto del río Atuel en el oeste de La Pampa

En territorio pampeano, los antiguos brazos del Atuel, sus bañados y humedales fueron perdiendo agua. En localidades y parajes del oeste, como Santa Isabel y Algarrobo del Águila, el cambio del paisaje transformó también la economía y las formas de vida.

La ganadería y otras actividades productivas, junto con las comunidades que dependían del río, quedaron expuestas a un proceso de deterioro. Entre sus consecuencias se cuentan el desplazamiento de pobladores, la pérdida de recursos naturales y la degradación de los suelos.

La Pampa llevó el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 1987, el máximo tribunal reconoció el carácter interprovincial del Atuel y, en 2020, fijó un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo para avanzar en la recomposición ambiental del sistema. El cumplimiento de ese objetivo continúa siendo motivo de controversia entre las provincias.

Un modelo de gestión que concentra el recurso

La comparación expone un problema que va más allá de la disputa entre Mendoza y La Pampa: un modelo de administración del agua que privilegió históricamente los oasis productivos y relegó las necesidades ambientales y sociales de las zonas bajas de las cuencas.

La experiencia de Lavalle y La Paz también interpela a Mendoza. El esquema que la provincia defendió para desarrollar sus propios departamentos es similar al que sus habitantes cuestionan en el conflicto pampeano: concentra el recurso donde genera mayor rentabilidad y desatiende a quienes viven aguas abajo.

Además de la escasez, las poblaciones de esas zonas enfrentan el riesgo de crecidas repentinas. Aunque los lechos suelen verse secos y arenosos, los grandes deshielos, las crecidas extraordinarias o las erogaciones pueden elevar sorpresivamente el caudal. Esos episodios provocaron inundaciones y la muerte de animales y personas.