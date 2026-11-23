Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

La provincia participó de la conferencia climática realizada en Antalya, Turquía, y se sumó a Under2 Coalition, una red internacional de gobiernos subnacionales. También presentó su modelo de transición energética y mantuvo reuniones para impulsar proyectos de cooperación.

La Pampa participó de la 31ª Conferencia de las Partes (COP31), el encuentro internacional sobre cambio climático que se realizó este año en Antalya, Turquía. La provincia estuvo representada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, en una cumbre que reúne a gobiernos, organismos internacionales, instituciones científicas, organizaciones sociales y actores del sector privado.

Las COP se desarrollan en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Allí, los países negocian compromisos, políticas y mecanismos de cooperación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fortalecer la adaptación y ampliar el financiamiento climático.

La Pampa se sumó a Under2 Coalition

Uno de los principales resultados de la participación provincial fue la incorporación oficial de La Pampa a Under2 Coalition, una alianza global de gobiernos subnacionales comprometidos con la acción climática, gestionada por la organización internacional Climate Group. La adhesión abre oportunidades para intercambiar experiencias y cooperar en políticas de desarrollo sostenible y transición climática.

La delegación también participó del Foro de Inversión Subnacional, que reunió a autoridades, instituciones financieras, inversores, organizaciones filantrópicas y entidades colaboradoras. El espacio abordó medidas para movilizar inversiones y reducir la brecha entre los objetivos climáticos y su puesta en práctica.

La transición energética, eje de la agenda provincial

La secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso, expuso en un panel organizado por el Gobierno de Canadá, titulado "De la ambición a la implementación: liderazgo subnacional para el objetivo 35 para el 35". La actividad contó con representantes de los gobiernos de Reino Unido, Canadá, Nigeria y Estados Unidos.

La iniciativa 35 para el 35, impulsada por la Presidencia de la COP31, propone que las energías renovables alcancen el 35 por ciento de la matriz energética mundial para 2035. Basso presentó el modelo de transición energética de La Pampa y destacó el papel de las políticas provinciales para transformar la matriz y traducir los objetivos climáticos en acciones territoriales.

En ese marco, la funcionaria también participó de la mesa redonda de alto nivel "El Gran Cambio", junto a representantes de Sudáfrica, Reino Unido, Nueva York, California, Australia y Nigeria. El debate se centró en los desafíos, las oportunidades y el financiamiento vinculados con la transición energética.

Cooperación internacional y proyectos ambientales

Durante la conferencia hubo reuniones de trabajo con el Frente Ambiental Latinoamericano (FAL), con acompañamiento técnico y de coordinación de Sustentabilidad Sin Fronteras (SSF). Entre ellas, se realizó un encuentro con Alejandra Atzín Ramírez Hernández, representante de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA).

También se presentaron los objetivos y las líneas de acción del Frente ante representantes de European Climate Foundation (ECF) y Climate Emergency Collaboration Group (CECG), con el propósito de intercambiar experiencias y promover oportunidades de cooperación institucional.

La delegación mantuvo además reuniones con empresas y referentes del sector privado, entre ellos Genvision, para explorar iniciativas de mitigación, especialmente en gestión de residuos y reducción de emisiones de metano. En el ámbito académico, dialogó con la Universidad de Talca, Chile, sobre "Second Life Solar", una propuesta para reutilizar módulos solares en desuso mediante principios de economía circular, sostenibilidad e impacto social.

Debate sobre las agendas ambientales de América Latina

En las actividades de la Cumbre de los Pueblos, Basso participó del panel "Negacionismo y ultraderecha en América Latina y El Caribe: implicancias socio-ambientales y climáticas", dedicado a los desafíos políticos y sociales que atraviesan las agendas ambientales de la región.

La participación en la COP31 permitió visibilizar las políticas climáticas de La Pampa, fortalecer vínculos internacionales y explorar nuevas oportunidades de cooperación para avanzar en medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. La presencia provincial también buscó compartir experiencias territoriales y sostener la acción climática desde una perspectiva federal.