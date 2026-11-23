Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

El encuentro se realizará el viernes 4 de diciembre en General Pico y reunirá a productores, estudiantes y profesionales. La propuesta, que cumple 28 años, presentará ensayos y herramientas adaptadas al territorio pampeano.

La Jornada Hortícola 2026 del CERET se realizará el viernes 4 de diciembre, de 9 a 13, en General Pico. La actividad está dirigida a productores, estudiantes, profesionales y público interesado en conocer innovaciones y herramientas para la producción intensiva.

El encuentro cumple 28 años y refleja la trayectoria del Centro en la generación y validación de tecnología hortícola adaptada a las condiciones del territorio pampeano.

Una jornada para acercar investigación y producción

El director del CERET, Juan Bello, destacó el valor del encuentro como espacio de intercambio entre la investigación y el trabajo cotidiano en el campo.

“Cumplir 28 años generando tecnología hortícola nos impulsa a seguir abriendo nuestras puertas para compartir conocimiento práctico. Esta jornada está pensada para que productores, técnicos y estudiantes vean de primera mano los ensayos que desarrollamos y se lleven herramientas concretas que agreguen valor y eficiencia a sus sistemas productivos”.

Ensayos, innovación y capacitación hortícola

La agenda técnica de la mañana estará organizada en cuatro ejes. El primero abordará ensayos y evaluación de materiales, con presentaciones de variedades, híbridos y tecnologías adaptadas a la región.

También se expondrán desarrollos de innovación tecnológica, estrategias de manejo, producción bajo cubierta y sistemas hidropónicos. El programa incluirá espacios de capacitación, actualización y debate para productores, estudiantes y profesionales.

El cuarto eje estará dedicado a la transferencia al productor, con un análisis de resultados aplicados y herramientas destinadas a generar valor en la producción.

Fecha, horario y lugar de la Jornada Hortícola 2026

La actividad cuenta con el auspicio y acompañamiento de firmas e instituciones vinculadas al sector. Se desarrollará en las instalaciones del CERET, en calle Viscardis s/n, dentro del Parque Industrial de General Pico.

Para obtener más información o realizar consultas, las personas interesadas pueden comunicarse con el CERET al 2302 625311.