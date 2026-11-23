La provincia expuso su modelo energético en la cumbre climática de Antalya y se incorporó a Under2 Coalition, una alianza global de gobiernos subnacionales. También participó en espacios de inversión, cooperación y debate sobre financiamiento climático.

La Pampa participó en la 31 Conferencia de las Partes (COP31), realizada en Antalya, Turquía, con una agenda centrada en la acción climática provincial, la cooperación internacional y la transición energética. La secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso, presentó el modelo pampeano en un panel organizado por el Gobierno de Canadá.

El encuentro reúne cada año a representantes de gobiernos nacionales, provinciales y locales, organismos internacionales, instituciones científicas, organizaciones de la sociedad civil y empresas. En el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las COP permiten debatir compromisos, políticas y mecanismos de cooperación para reducir emisiones, fortalecer la adaptación y promover el financiamiento climático.

La Pampa se incorporó a Under2 Coalition

Uno de los principales resultados de la participación fue la incorporación oficial de La Pampa a Under2 Coalition, la mayor alianza mundial de gobiernos subnacionales comprometidos con la acción climática, gestionada por la organización internacional Climate Group. La adhesión abre oportunidades para intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación en políticas de desarrollo sostenible y transición climática.

La delegación provincial también formó parte del Foro de Inversión Subnacional, que reunió a dirigentes gubernamentales, entidades financieras, inversores, organizaciones filantrópicas y otros actores. El objetivo de las conversaciones fue identificar medidas para atraer más inversiones y reducir la distancia entre las metas climáticas y su implementación.

El modelo energético pampeano en la COP31

Basso expuso en el panel “De la ambición a la implementación: liderazgo subnacional para el objetivo 35 para el 35”, organizado por Canadá. La actividad contó con representantes de los gobiernos de Reino Unido, Canadá, Nigeria y Estados Unidos.

La iniciativa 35 para el 35, impulsada por la Presidencia de la COP31, plantea que las energías renovables representen el 35% de la matriz energética mundial para 2035. La propuesta busca promover el reemplazo progresivo de los combustibles fósiles por fuentes más limpias y contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

En su presentación, la funcionaria detalló las políticas provinciales para transformar la matriz energética hacia fuentes sostenibles y remarcó el papel de los gobiernos subnacionales para convertir los objetivos climáticos en acciones concretas en los territorios. También participó en la mesa redonda de alto nivel “El Gran Cambio”, junto con representantes de Sudáfrica, Reino Unido, Nueva York, California, Australia y Nigeria, donde se abordaron desafíos, oportunidades y mecanismos de financiamiento para la transición energética.

Cooperación ambiental, residuos y economía circular

Durante la conferencia se realizaron reuniones de trabajo con el Frente Ambiental Latinoamericano (FAL), con acompañamiento técnico y de coordinación de Sustentabilidad Sin Fronteras (SSF). Entre ellas, hubo un encuentro con Alejandra Atzín Ramírez Hernández, representante de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

Además, se presentaron los objetivos y las líneas de acción del Frente ante representantes de European Climate Foundation y Climate Emergency Collaboration Group, con el propósito de intercambiar experiencias y explorar oportunidades de cooperación institucional. La delegación también mantuvo reuniones con empresas y representantes del sector privado, entre ellas Genvision, para analizar posibles acciones conjuntas de mitigación, en particular sobre gestión de residuos y reducción de emisiones de metano.

La agenda incluyó un intercambio con la Universidad de Talca, de Chile, sobre “Second Life Solar”, una iniciativa que propone reutilizar módulos solares en desuso. El proyecto vincula investigación académica y gestión pública mediante principios de economía circular, sostenibilidad e impacto social.

Debates sobre política y acción climática

En el marco de las actividades de la Cumbre de los Pueblos, Basso expuso en el panel “Negacionismo y ultraderecha en América Latina y El Caribe: implicancias socio-ambientales y climáticas”, dedicado a debatir los desafíos políticos y sociales que atraviesan las agendas ambientales.

La provincia señaló que su presencia en estos espacios internacionales busca compartir las políticas y experiencias que desarrolla, fortalecer vínculos de cooperación, conocer iniciativas de otros gobiernos y explorar alternativas de financiamiento y articulación. La participación subnacional, en ese sentido, permite visibilizar las realidades territoriales y sostener la continuidad de las agendas climáticas en un escenario nacional de debilitamiento de las políticas ambientales.